Стало известно, кто отдыхает в Донбассе и Новороссии

Только 10% туристов приезжает отдыхать в отели Донбасса и Новороссии из других регионов России, 90% отдыхающих - это местные жители. Это объясняется сложностями логистики, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Люди из Донецка, из Луганска отдыхают у себя в регионах. <…> Порядка 90% отдыхающих в Донбассе и Новороссии - это жители этих регионов, остальные 10% - те, кто едет транзитом отдыхать в Крым и останавливается там на пару-тройку дней. <…> Жителям Донецка удобнее ехать и в Крым по новым территориям через Бердянск, Мелитополь и отдыхать, соответственно, на Азовском побережье", - сказал он.

Вице-президент Альянса турагентств России отметил, что выбор отдыха жителей Донбасса и Новороссии объясняется сложностями логистики. Им проще добраться, к примеру, до Кирилловки (поселок городского типа в Мелитопольском районе Запорожской области, курорт на северо-западном побережье Азовского моря), чем в Анапу, учитывая очереди на пунктах пропуска и длительность дороги.

При этом Мкртчян назвал "жутчайшей" ситуацией нехватку отелей на Азовском побережье Донбасса и Новороссии и завышенную стоимость проживания.

"Есть отель на Белосарайской косе (песчаная коса в северной части Азовского моря - прим. ТАСС), проживание стоит там 20 тыс. рублей в сутки - это же гигантская цена, за что? Такой в Анапе бы стоил от силы 12 тыс. рублей, но так как до Анапы ехать далеко, вот поэтому он и стоит 20 тыс.", - добавил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия сообщалось, что транспортный поток в Крым через Донбасс и Новороссию вырос в два раза в 2025 году, в том числе за счет улучшения качества дорог в этих регионах. 77% гостей выбирают для прибытия в Республику Крым автомобили либо автобусное сообщение.