Почему Северный Кавказ завоевывает сердца туристов

Северный Кавказ сегодня — это активно развивающиеся курорты как горнолыжные, так и лечебные. Каждый из его субъектов имеет свою историю и традиции. Так, в Кабардино-Балкарской Республике расположилась самая высокая вершина России и Европы — Эльбрус, которая приковывает взгляды как туристов, так и опытных альпинистов. В Республике Северная Осетия-Алания готовится к открытию долгожданный горнолыжный курорт «Мамисон». А Ставропольский край предлагает гостям обширные услуги здравниц. Об обновленных курортах и не только — в репортаже «Ленты.ру».

Пик ценовой возможности туристов

Туризм пришел в Северную Осетию неожиданно, под влиянием закрытия пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» в 2000-х годах, говорит министр экономического развития Республике Северная Осетия-Алания Марат Сокаев. Путешественники не смогли выехать из страны, и так в республику пришла первая туристическая волна.

«Следующая волна туризма — это пандемия и закрытые границы», — добавил министр.

Сокаев рассказал, что за прошлый год республику посетили два миллиона туристов, но существенного роста турпотока не было. Министр объяснил это тем, что в Северной Осетии произошел пик ценовой возможности граждан. В сезон 2023-2024 годов туристическая отрасль, по его словам, достигла потолка цен, что должно привести к стабильным ценам в будущем.

Также министр поделился, что в республике набирают популярность медицинский, спортивный и гастрономический виды туризма. Жители соседних субъектов приезжают в Северную Осетию за врачебной помощью, а любители кулинарии — за осетинскими пирогами.

Владей Кавказом

Владикавказ, столица республики, получил свое название от русской крепости, основанной в 1784 году, «владей Кавказом». Несмотря на относительно небольшую численность местных жителей (293 тысячи человек на 2025 год), в городе присутствует большое количество народов, которые говорят на разных языках. Как отмечают местные, во Владикавказе проживают представители почти ста национальностей.

В городе можно посетить шесть театров, в том числе единственный в мире конно-драматический театр, филиал Мариинского театра (театр оперы и балета) и Русский академический театр имени Евгения Вахтангова. А для любителей колорита местные рекомендуют погулять по пешеходной улице Проспект Мира или заглянуть в современное арт-пространство «Портал», где встречаются и творят художники, музыканты и многие другие креативные жители города.

Курорт созерцателей и художников

14 марта в республике прошел технический запуск долгожданного горнолыжного курорта республики — «Мамисон», который расположился на высоте от 2025 до 2950 метров над уровнем моря. Руководитель строительного блока курорта Альберт Хагажеев рассказал, что к ноябрю все строительные и монтажные работы на «Мамисоне» будут закончены, а 1 декабря ожидается открытие сезона.

«Курорт рассчитан на людей, которые видят ценность в дикой природе и которых не нужно бесконечно чем-то развлекать. Это курорт созерцателей, курорт художников в широком смысле этого слова», — поделилась директор департамента коммуникаций «Кавказ.РФ» Татьяна Баева.

Здесь очень комфортные условия для того, чтобы встать на лыжи. Много зеленых трасс Татьяна Баева директор департамента коммуникаций Кавказ.РФ

Баева отметила, что Кавказу сложно тягаться с сочинскими курортами по степени развлечений, более того, такой цели нет. Она добавила, что в республиках формируется свой уникальный продукт для тех, кто устал от суеты и хочет побыть наедине с собой, близкими и природой.

Также собеседница рассказала, что пока на курорте не предусмотрена детская горнолыжная школа, где ребенок мог бы весь день обучаться с инструктором.

«Сюда интереснее приезжать семьям, где либо никто не катается, либо все катаются. Здесь точно будет служба инструкторов. Будут детские инструкторы, но детской школы в этом сезоне пока не будет», — сообщила Баева.

К началу горнолыжного сезона для туристов на «Мамисоне» будут готовы 200 мест размещения. Кроме того, при наличии машины до подъемников и трасс можно будет доехать из Владикавказа. Дорога в пути займет полтора-два часа.

Несмотря на то что курорт именуют горнолыжным, он круглогодичный. На «Мамисоне» открыт палаточный лагерь на высоте 2390 метров. Как указано на официальном сайте: «Это идеальное место для отдыха и восстановления сил — можно просыпаться под шум реки, гулять по экотропам, наслаждаться панорамой гор, а вечерами сидеть у костра и любоваться звездами». Также на курорте открыты пешеходные тропы, а в окрестностях можно увидеть и посетить музей под открытым небом — село XIX века Лисри

Нестандартные виды туризма

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Аскер Бифов рассказал, что в регионе стабильно растет спрос на нестандартные виды туризма, включая промышленный. Он поделился, что уже сейчас можно познакомиться с некоторыми производственными площадками, например, с самым высокогорным осетрово-форелевым хозяйством в России, которое расположено в городе Тырныауз.

«Кроме того, республика предлагает большой простор для туриста, приехавшего для знакомства с гастрономией. От небольших кафе в горах, где горянка приготовит домашние хычины, до ресторанов международного уровня», — поделился министр.

Больше всего наш регион любят жители мегаполисов. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска и других городов-миллионников приезжают в КБР для перезагрузки и отдыха от суеты и шума. Количество мужчин превышает количество женщин на 20 процентов. Основная возрастная группа: 35-55 лет. Среднее время пребывания в республике — 3-7 дней Аскер Бифов министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

«Санаторно-курортный комплекс республики остается доступным для отдыхающих. Так, на территории курорта федерального значения "Нальчик" стоимость размещения начинается всего от 1800 рублей в сутки с человека при средней цене около 3000 рублей. В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию 11 новых крупных объектов размещения, в том числе оздоровительного профиля. Совокупная вместимость новых гостиниц и санаториев составит до 3200 туристов одновременно», — сообщил Бифов.

По данным Министерства курортов и туризма КБР, в летний период 2025 года туристический поток в республике составил порядка 600 тысяч человек, что на 7 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Бифов объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями, в частности, сходом нескольких селей в Эльбрусском муниципальном районе.

Высочайшая гора России и Европы

На Северном Кавказе готовится к открытию один из самых популярных горнолыжных курортов России и заветная для альпинистов гора — Эльбрус. Его высота — 5642 метра. В предстоящем сезоне курорт ожидает обновление. Так, станет доступно вечернее катание, благодаря установленному освещению трасс. А к старту сезона откроется новая канатная дорога и 6 километров трасс разного уровня. Таким образом для горнолыжников станут доступны более 20 километров трасс.

Чтобы насладиться видами Эльбруса, горнолыжникам и путешественникам предлагают подняться от нижней станции «Азау» — 2350 метров до «Гарабаши» — 3847 метров. Местные советуют делать небольшие остановки на промежуточных станциях «Кругозор» и «Мир», чтобы организм привык к горному воздуху. Во время подъемов на канатках и остановок гости курорта могут увидеть Главный Кавказский хребет, а также вершины Эльбруса, если повезет с погодой.

Помимо зимнего отдыха, Эльбрус также полюбился туристам своими экотропами, цветущими летом склонами.

Это курорт для исследователей, для испытателей. В 2025 году открылись две тематические экотропы к юбилею Победы. Это немного другой подход к трекингу Татьяна Баева директор департамента коммуникаций Кавказ.РФ

Старое оборудование демонтируют

Как рассказал министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов, за последние пару месяцев дважды на канатных дорогах в разных частях республики случились ЧП — обрыв, травмы и даже летальный исход.

«Требуется еще более строгий надзор в отношении их эксплуатации со стороны контрольных органов, независимо от того, кто является эксплуататором канатной дороги — государство или частник. В погоне за турпотоком и выручкой нельзя пренебрегать безопасностью. А в целом надо старое оборудование демонтировать и строить новые канатные дороги с соответствующим уровнем безопасности», — поделился министр.

Известно, что кресельная канатная дорога, которая оборвалась 12 сентября на Эльбрусе, принадлежала частной компании. Сегодня эта канатка, а также еще одна частная, закрыты

«Сюда приезжают не только спортсмены»

Ежегодно горы Кабардино-Балкарской Республики пытаются покорить 17-20 тысяч альпинистов. Такие цифры назвал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. Он также рассказал, что максимального количества альпинистов, которые восходят, на сегодняшний день нет, но все идет к тому, что будут ограничения.

«Сюда приезжают не обязательно спортсмены. Главное — правильно провести акклиматизацию, и любой здоровый человек взойдет на Эльбрус, если будут условия погоды и состояние горы», — сообщил Хаджиев.

Специалист поделился, что раньше сезон альпинизма был с начала мая по конец сентября. Сегодня же таких ограничений практически нет, потому что люди не прислушиваются к рекомендациям и надеются на свои силы. Также Хаджиев рекомендовал альпинистам не забывать полный комплект соответствующей экипировки и проходить полный инструктаж. В том случае, если человек впервые восходит на вершину, то необходимо нанять инструктора.

Все, что связано с горами, это повышенный риск. Эльбрус — это коварная гора в том отношении, что погода меняется мгновенно. Может накрыть так, что через полчаса не будет видно ничего, и даже по нахоженной тропе будет невозможно вернуться, а плюс к этому низкие температуры и шквалистый ветер Альберт Хаджиев заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России

«Приехав один раз, уезжать не захочется»

В Ставропольском крае наблюдается положительная динамика изменений в туристической отрасли, рассказал министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

«За последние годы мы увидели увеличение семимильными шагами и туристического потока, и изменение портрета туриста. Видим, как меняют свои меню рестораны, которые добавляют нашей местной специфики. Стремительно меняется один из наших основных видов туризма — лечебно-оздоровительный в части наполнения новыми технологиями», — сообщил Толбатов.

Приехав один раз, вы не захотите уезжать и точно захотите еще раз приехать Андрей Толбатов министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

В 2024 году, по словам министра, край посетили примерно 9 миллионов человек, а за январь-август 2025-го — 6 миллионов. Толбатов отметил, что значительного прироста туристов в крае не наблюдается, потому что в 2023 году был достигнут пик загрузки номерного фонда. Поэтому сегодня в регионе планируют увеличить номерной фонд и качественно изменить тот, который уже имеется.

«Сейчас у нас порядка 55 тысяч койко-мест. По-прежнему есть спрос на койко-места, когда номер сдается не целиком, а в санаторий заезжают иногда с целью, чтобы был хороший сосед или даже не один», — рассказал Толбатов.

Сейчас в крае динамическое ценообразование в отелях и санаториях, говорит чиновник, признаваясь, что такая система ему самому не нравится. «Хотелось бы свой отдых планировать и в финансовом понимании», — добавил он. Толбатов рассказал, что планирует обсуждать с представителями отрасли возможность сдерживания цен. По его мнению, повышать стоимость можно только в том случае, если предоставляется услуга соответствующего качества.

В свою очередь, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов добавил, что турист города помолодел. Он рассказал, что примерно 30 процентов от потока — это путешественники в возрасте до 35 лет. Также увеличилось и количество дней проживания: раньше в среднем туристы в гостиницах останавливались на три дня, сейчас — это семь дней.

«На сегодняшний момент самая низкая цена размещения в сутки: 2500-3000 рублей. Это посуточная сдача квартир», — сообщил Ворошилов.

Сегодня Северный Кавказ предлагает туристам разнообразие от активного отдыха до осмотра исторических достопримечательностей. Каждый путешественник сможет подобрать курорт на свой вкус и кошелек.