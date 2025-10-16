Стоит ли турагентам опасаться конкуренции с маркетплейсом

«Тур на Wildberries куплю сразу после того, как квартиру приобрету там же» – примерно таков уровень готовности оформлять туры на новой площадке пока у большинства участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Своим мнением 14 октября поделились более 4300 подписчиков, а обсуждение собрало свыше 380 комментариев.

Идея оценить перспективы маркетплейса в тревел-сфере появилась в связи с резонансом, который возник после того, как WB завел вкладку с турами от F&S и предложил своим пользователям 7%-ный дисконт, соответствующий размеру агентского вознаграждения.

Розница, франчайзинг F&S, начали бить тревогу, написали письмо генеральному директору туроператора, предупреждая, что такое сотрудничество порождает неравные и несправедливые условия конкуренции. Также, по данным наших экспертов, направлены письма в ФАС, Думу и Минэкономразвития.

Однако результаты опроса на «Крыше ТурДома» показывают: пока лишь 8% участников голосования заинтересованы в том, чтобы покупать на маркетплейсе не только кофточки и овощерезки, но и туры. 38% отказались от этой затеи наотрез. 23% респондентов возможность заказать путешествие через WB не вдохновляет, но окончательно они ее не отбрасывают. Вполне вероятно, что результаты опроса имеют погрешность – в нем участвовали не только потенциальные туристы, но и агенты. Тем не менее ситуация пока явно не в пользу маркетплейса. Подчеркнем – пока. Ведь коллаборация F&S с WB началась только 12 сентября 2025-го.

Эксперты турбизнеса предполагают, что обращаться к WB будут прежде всего те пользователи интернета, которые «живут в онлайне», предпочитают все покупки делать через подобные площадки. Вторая категория – идеологические противники «посредников» в лице туроператоров и турагентов. И наконец, еще одна группа потенциальных клиентов «Диких ягод» – те, кто не простит себе ни копейки переплаты, охотится за скидками, бонусами, кешбэком и подобного вида награды ценит выше всего, поэтому не привязывается к брендам, а идет туда, где дешевле.

К слову, именно за таких туристов больше всего переживают в профессиональном сообществе. Представители розницы говорят, что уже сталкиваются с ситуациями, когда к ним обращаются клиенты за подбором тура, получают профессиональную консультацию, а покупать уходят на WB.

А вот внушительную долю туристов, для которых важна возможность воспользоваться услугами и опытом специалиста до и во время путешествия, маркетплейс у турагентов не перетянет. Они обратятся к человеку – уверены в турагентском сообществе.

«Неопытные, новички, несамостоятельные, которые не могут сами себе найти тур или не хотят. Те, кто боится оплачивать такие суммы онлайн. Все они не пойдут на Wildberries. А это большинство», – пишут турагенты.

Впрочем, и в самом туроператоре F&S аналогичное мнение. Судя по инсайдерской информации, там не ждут от сотрудничества быстрого и взрывного финансового результата, а больше рассчитывают на эффект постепенной популяризации бренда среди туристов.

Видимо, поэтому и в турагентской среде появились призывы не воспринимать коллаборацию одного из крупных туроператоров с маркетплейсом слишком остро:

«Вот вы взяли и в очередной раз обиделись. А зачем? Ребята, а на кого из крупных ТО вы ещё не обижались в этой жизни по тем или иным поводам? Вы же все равно продолжите продавать туры по массовым направлениям от всех них, потому что они лидеры рынка. Кого продавать в дальнейшем собираетесь, если на всех обиды таить будете?»

Главный аргумент тех, кто предлагает не волноваться, – маловероятная перспектива того, что «Дикие ягоды», несмотря на колоссальный рекламный бюджет, уведут у агентов значимую долю клиентов. Тем более что сейчас маркетплейс приобретает различные, в том числе непрофильные бизнесы, и вряд ли менеджмент сможет сконцентрироваться на решении задачи завоевания лидерства именно в тревел-сегменте, имеющем свою неповторимую специфику.

Что касается отзывов туристов, которые приняли участие в опросе на «Крыше ТурДома», они в основном не понимают, как WB организует сервис сопровождения и поддержки до и во время путешествия. У некоторых есть неудачный опыт уже на стадии выбора тура:

«Пытался сегодня забронировать на WB, на элементарный вопрос ждал консультацию 4 часа, и не дождался в итоге». А что уж говорить о проблемах в процессе отдыха. «Покупая на таких сайтах, приходится надеяться в любых проблемах только на себя. Даже поорать не на кого потом», – шутят туристы.

Опасаются сбоев в системе: «На днях скидка была на стул, заказала. Так он больше 10 дней висит в статусе "оформлен"... С туром будет также?»

Как бы то ни было, за экспериментом WB наблюдают не только туристы и агенты, но и туроператоры. По мнению специалистов, финансовой выгоды от партнерства с маркетплейсами у них нет, так как площадкам требуется комиссия за интеграцию, и не менее 5%. В экономику туроператора такие расходы не укладываются. Поэтому прерогатива сотрудничества со всеми известными маркетплейсами – у OTA (онлайн-турагентств), они отдают часть своей комиссии.