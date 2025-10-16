Немецкие туристы в РФ не хотят платить больше россиян

Туристы из Германии, приехавшие в Калининградскую область, были сильно удивлены, когда узнали, что цена билета в музей Янтарного комбината для иностранцев в несколько раз выше, чем для россиян.

Мужу и детям, у которых кроме немецких паспортов есть и российские, повезло – они приобрели билеты по 1000 и 400 руб. А вот супруга Романа Скопы заплатила 3500 руб. У нее только гражданство ФРГ, в Калининградскую область она приехала по электронной визе. По словам Романа, сотрудники музея увидели на автомобиле немецкие номера и поэтому попросили предъявить паспорта.

«Мы не хотели портить детям день, поэтому заплатили. Но это показалось унизительным. На сайте мы не нашли, что проверяют паспорта», – рассказал турист калининградскому изданию «Клопс.Ru».

В музее Янтарного комбината подтвердили, что для иностранных граждан билет стоит дороже и такая информация есть на сайте – каждый может с ней ознакомиться (редакция проверила – действительно объявление об этом присутствует).

Однако ситуация для сегодняшнего времени нехарактерная. Как рассказали TourDom.ru в Эрмитаже, Исаакиевском соборе и Третьяковской галерее, никакой «дифференциации» по признаку гражданства нет. Хотя раньше такое встречалось.

«Мы как-то пришли в Исаакий компанией, и нас не хотели пускать по билетам для россиян, так как один на подходе к контролю говорил по телефону по-английски, а второй был с хвостом, тремя серьгами в одном ухе и в джинсовке с кожаными вставками. Убедить контролершу, что они русские, не смогли даже с паспортами – вызвали охрану. С горем пополам пустили», – вспомнила журналист TourDom.ru случай из 90-х.

Cудя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняли участие около 1,6 тыс. человек, большинство подписчиков не прочь вернуть прежнюю практику. За то, что билеты в музеи для иностранцев должны стоить дороже, высказалось 50% участников голосования. Туристы аргументируют – ведь подобное существует во многих странах:

«В Стамбуле для туристов цена почти в 3 раза выше, чем для местных, почему бы и у нас так не сделать?», «В Малайзии и на Филиппинах тоже платили больше как иностранцы», «Иорданская Петра: цена для иорданцев 1 динар, цена для иностранцев 50 динаров (5700 в рублях сегодня). Так мало того, еще и для граждан других арабских стран своя цена – между местной и для прочих туристов».

33% проголосовавших выступили против «сегрегации» по признаку гражданства, сторонники этого подхода отметили в комментариях, что разные цены для местных и туристов считают нормальным только для стран третьего мира. А 5% подписчиков «Крыши ТурДома» считают, что платить больше должны не все иностранцы: «Как минимум с туристов из недружественных стран, пожалуй, и надо брать подороже».

Ранее мы написали, что вход в Эрмитаж 8 дней в году будет бесплатным – и для россиян, и для иностранцев.