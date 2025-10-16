В Крыму гостевые дома составляют более 10% от объектов, вошедших в госреестр

Более 1,1 тыс. объектов Крыма вошли в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения, причем 133 из них - это гостевые дома, легализация которых началась с 1 сентября, сообщил в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Ранее он приводил информацию, что к концу сентября гостевых домов в реестре было 50. Таким образом, всего за две недели число "вышедших" из тени объектов выросло в 2,6 раза.

"На сегодняшний день у нас 1 133 объекта в регистре, [они] прошли первый этап - самооценку. Из них 133 - гостевые дома", - сказал Ганзий.

Он отметил активную работу по этому вопросу, которая проводится в регионе в целом.

Об эксперименте

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем могут размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент по легализации гостевых домов начался 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.