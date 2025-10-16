В Крыму подвели итоги высокого курортного сезона

На форуме-выставке туризма и активного отдыха «ТуристЭкспо. Крым-2025», которая проходит в Ялте, подвели итоги высокого курортного сезона на полуострове. За период с июня по сентябрь включительно в Крыму отдохнули четыре с половиной миллиона человек, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же с января на полуострове отдохнули уже больше шести миллионов человек. Таким образом, если тенденция сохранится, к концу года регион преодолеет рубеж в семь миллионов туристов — результат более чем удовлетворительный в условиях специальной военной операции и обусловленного этим отсутствия авиационного сообщения.

От Камчатки до Калининграда

Форум «ТуристЭкспо. Крым-2025» собрал делегации из 15 регионов России, от Камчатки до Калининграда, включая так называемые новые регионы, представителей госкорпораций, отраслевых общественных организаций, средств размещения, транспортных компаний, туроператоров и турагентств, руководителей бизнеса, трэвел-блогеров, организаторов авторских туров.

Летом Крым заполнен под завязку, поэтому ресурс для увеличения турпотока власти и предприниматели ищут в расширении рамок сезона и превращении полуострова в круглогодичный курорт. Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, форум «ТуристЭкспо. Крым-2025» дал старт раннего бронирования отдыха на 2026 год.

«В наших планах обозначить зимние продажи турпродукта, определить ценовую политику раннего бронирования на весну и лето, расширить спектр предложений для отдыха и оздоровления с учетом круглогодичности работы отрасли», — сообщил чиновник.

По данным профильного министерства, в осенне-зимний период в республике будут работать около 300 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 65 санаториев. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 30 процентов, на Рождество — чуть меньше. Железнодорожный перевозчик уже открыл продажи на новогодние праздники, с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два c временными датами. Открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области с заездом в Запорожскую и Херсонскую области.

Эксперимент продолжается

В первый день форума, 15 октября, прошла секция, посвященная проведению эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Представители Росаккредитации, Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также эксперты отраслевых ассоциаций рассказали о нововведениях в законодательстве, земельном надзоре и требованиях пожарной безопасности, поделились практическими знаниями и опытом по прохождению самооценки.

Напомним, с 1 сентября стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности гостевых домов.

«Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе. С 1 января 2026 года экспериментом предполагается запрет на оказание услуг гостевых домов без включения в реестр, также нельзя будет размещать рекламные объявления в сети Интернет, в том числе на сайтах бронирования без указания присвоенного идентификационного номера», — напомнил Сергей Ганзий.

По состоянию на 15 октября в едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии в Республике Крым зарегистрирован 131 гостевой дом.

В Крыму есть. И пить

На расширение сезонных рамок направлен и проходящий в рамках форума «ТуристЭкспо. Крым-2025» при поддержке федеральной программы Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России» гастрономический форум «В Крыму ЕСТЬ». По мнению организаторов, гастрономическая индустрия — это стратегический инструмент формирования имиджа и экономического роста региона, не подверженный сезонным колебаниям. «Путешествия со вкусом: формирование идентичности территорий через гастрономию», — так заявлена главная тема пленарного заседания. Специализированная сессия будет посвящена теме «Кадры как ключевой элемент гастроиндустрии будущего: учимся дарить впечатления».

В практической программе — работа экспозиции и фотозон с описанием крымских специалитетов, выставка-ярмарка производителей гастропродукции и гастросувениров и выставка-дегустация уникального крымского меню. А еще в Крыму разработали новый туристический гастромаршрут протяженностью 665 километров. Чтобы «пройти» его полностью, понадобится четыре дня. Среди локаций — крупные предприятия, объекты общественного питания, сыроварни, винодельни и даже устрично-мидийные фермы. В ближайших планах — создание реестра тематических гастрономических экскурсий, разработка гастромаршрута «Гастрономические дороги Крыма» и актуализация существующего проекта «Винные дороги Крыма».

Как туристы добираются в Крым

62% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах,

23% — поездом,

15% — через Перекоп.

Перспективы

В сфере курортов и туризма в Крыму реализуется 240 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 341 миллиарда рублей. До 2030 года в регионе откроется 33 новых объекта размещения, в том числе 8 санаториев. В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» на полуострове строится круглогодичный морской курорт «Золотые пески», который включает в себя два масштабных проекта: «Золотые пески России» в Евпаторийском регионе и «Семейный курорт Крымская Ривьера» на территории городского округа Саки. Планируется создание 18 отелей общей вместимостью 8300 номеров и самой большой набережной на полуострове протяженностью в 12 километров. Курорт в Саках должен открыться в 2029-м, а в Евпатории — в 2030 году.

Кстати

С 20 по 22 октября в Крыму пройдет IX научно-экспертная конференция «Разумовские чтения» — уникальное мероприятие для консолидации современных технологий курортной медицины и продвижения научных достижений отечественной курортологии, организаторами которого стали Национальная курортная ассоциация, Российская академия наук и Министерство курортов и туризма Республики Крым. 23 октября начнется главное осеннее событие Никитского ботанического сада — бал хризантем. В этом году флористическое мероприятие будет называться «Осеннее танго». Посетителей порадуют 40 тысяч цветков разной формы и расцветки. Среди них — королевы и принцессы прошлых лет, а также новинки, имена для которых могут предложить гости Ботанического сада.