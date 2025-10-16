Портал в прошлое: «Сакля отцов» познакомит туристов с культурой Ингушетии

В городе Малгобек Республики Ингушетия появился этнический музей «Сакля отцов». Здесь посетители смогут познакомиться с бытом и культурой ингушского народа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В городе <> открылся Ингушский национальный дом-музей „Сакля отцов“ — настоящий портал в прошлое. Дом распахнул свои двери для всех, кто хочет прикоснуться к истокам, понять душу и многовековой уклад жизни ингушского народа», — говорится в сообщении.

В экспозиции представлены кувшины, орудия для земледелия, приспособление для зернового помола и другие подлинные артефакты. Дом построен без единого грамма цемента, добавили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что цель создания этнографического музея — сохранить традиционный быт и обычаи ингушей для будущих поколений.