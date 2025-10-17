Представлен новый федеральный Атлас маршрутов сельского туризма

Семь уникальных объектов Вологодской области были включены в федеральный Атлас маршрутов сельского туризма. Издание, представленное Минсельхозом России, призвано популяризировать аграрный туризм по всей стране и объединить лучшие проекты в единое пространство.

На всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» Минсельхоз России представил новый федеральный Атлас маршрутов сельского туризма. В это престижное издание вошли семь проектов из Вологодской области, отобранных для демонстрации возможностей аграрного туризма в регионе.

В числе попавших в атлас объектов — сыроварня «Липин Бор», ферма «Русское ранчо», оленья эко-ферма «Ферма на Маркуше» и другие. Всего в издании собраны 51 маршрут из регионов, участвующих в программе «Агростартап». Для каждого маршрута указана подробная информация: протяженность, продолжительность и дополнительные точки для посещения.

Инициатива по созданию Атласа реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и направлена на интеграцию объектов сельского туризма в единое туристическое пространство страны. На сегодня в Вологодской области уже работает более 150 подобных площадок, предлагающих гостям познакомиться с местной культурой, бытом и традициями.

