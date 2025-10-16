Санаторная инфраструктура ММК пополнилась курортным комплексом в Ялте

Санаторная инфраструктура Магнитогорского металлургического комбината пополнилась SPA-отелем «Ливадийский» в Ялте. Теперь сотрудникам предприятия, помимо собственных курортов «Юбилейный» и «Абзаково» в окрестностях Магнитогорска и санатория «Металлург» в Ессентуках, доступен отдых и на Черном море. Об этом сообщила пресс-служба ММК.

Это полноценный курортный комплекс в поселке Ливадия, в 100 километрах от симферопольского аэропорта и в шаговой доступности от Большой Ялты. Отель располагается на первой линии морского побережья и имеет собственный пляж.

«Не хватало своего курорта на морском побережье. По инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова специалисты комбината посмотрели около 30 объектов, выбрав максимально подходящий по всем параметрам для наших работников вариант – от качества услуг до уровня инфраструктуры. Первые сотрудники отдохнут и оздоровятся в Ялте уже в октябре», – отметил заместитель гендиректора ММК по соцвопросам Алексей Жлоба.

В комплексе 134 номера – от стандартов до люксов. Питание в отеле организовано в формате «шведской линии». Также на территории работают три ресторана. Инфраструктура комплекса включает в себя трехэтажный SPA-центр с набором косметологических процедур, массажем, саунами и другими релаксационными программами. К SPA-центру прилегает крыло, подготовленное для открытия медцентра, который сейчас находится в стадии реконструкции.

Отдыхающим также доступны тренажерный зал, открытый бассейн на крыше центрального корпуса, крытый бассейн с подогревом и морской водой и открытый прибрежный бассейн с видом на море. Прогулочная зона возле комплекса соединяется с центральной набережной Ялты.