Правила безопасного наблюдения за китами разработали в Мурманской области

В Мурманской области разработан первый официальный свод правил для безопасного наблюдения за китами и тюленями. Документ, призванный защитить как уникальную арктическую фауну, так и самих туристов, обсуждают с научным и туристическим сообществом.

© РИА "ФедералПресс"

«Для этих целей регион инициировал ряд мероприятий, в частности, мы уже провели встречу с судовладельцами и туроператорами для разъяснения действующего законодательства и рекомендаций по наблюдению за китообразными», – уточнили в региональном комитете по туризму.

Документ устанавливает четкие требования для наблюдения с борта маломерных судов, сапбордов, каяков, а также с воздуха и суши. Правила предписывают, на какой скорости и дистанции можно приближаться к животным, когда необходимо отключать эхолоты, и даже как распознать признаки беспокойства у китов. Отдельный блок посвящен пилотам дронов: для них вводятся строгие ограничения по высоте и расстоянию, чтобы шум и вид летательных аппаратов не причиняли стресс ластоногим и китообразным.

Кроме того, в зоне наблюдения будет запрещено использовать при съемке вспышки, производить резкие звуки и громкий шум. После официального принятия правил в области продолжат просветительскую работу с гидами и капитанами судов, чтобы «китовый этикет» стал не формальностью, а нормой для всех, кто выходит в северные моря. Документ будет действовать на акваториях Баренцева и Белого морей, уточняет «Интерфакс».