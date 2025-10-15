Когда курорты Карачаево-Черкесии пополнят свой номерной фонд

Количество мест размещения на курортах Карачаево-Черкесии в 2026 году станет больше на 1 тысячу номеров, сообщил министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

© «Это Кавказ»

«Порядка тысячи новых номеров планируем, что будет в 2026 году», — сказал министр на туристическом форуме «Туристэкспо. Крым», чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, пополнением номерного фонда на курортах республики занимаются как небольшие компании, так и крупные инвесторы. Так, в Домбае и Архызе возводятся современные объекты размещения туристов.

Также Текеев сообщил, что сегодня на курорте Домбай идут работы по строительству современного пятизвездочного отеля на 392 номера и новых канатных дорог, одну из которых планируется запустить уже во время нового горнолыжного сезона.

Стоит добавить, что в настоящее время в Домбае продолжается строительство бальнеологического комплекса на 454 номера на месте советского недостроя «Аманауз». Предварительная стоимость проекта составляет 8 миллиардов рублей. Открытие отеля запланировано на начало 2029 года.