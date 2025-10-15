Аэропорт Платов могут открыть до конца октября

.Аэропортов Платов в Ростове-на-Дону может открыться для гражданских рейсов до конца октября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ряд телеграм-каналов.

В частности, издание «Привет-Ростов» пишет, что в терминалах уже готовятся к запуску заведения общепита. Рестораны в срочном порядке набирают персонал.

«По информации источника, в аэропорту Платов полным ходом идет работа по подготовке к открытию. К торжеству готовятся все заведения общепита, расположенные на территории авиагавани. В них также идет набор сотрудников», – уточняется в заметке.

О запуске рейсов из Платова пишут и другие инсайдеры. По данным большинства, официально открытие состоится до конца текущего месяца.

Первые слухи о скором начале полетов из Платова появились на прошлой неделе. Однако в Росавиации эту информацию опровергли. В Минтрансе прокомментировали более обтекаемо – работа идет. Впрочем, официальные ведомства ранее отрицали и инсайды об открытии аэропортов Геленджика и Краснодара, что не помешало авиагаваням полноценно заработать.