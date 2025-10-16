Новый отель в Домбае планируют построить к 2029 году

Строительство пятизвездочного отеля на месте 40-летней гостиницы-долгостроя "Аманауз" в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют завершить к 2029 году. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев на полях межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым".

© Соцсети

"На месте гостиницы "Аманауз", которая так и не была введена, строится пятизвездочный гостиничный комплекс на 454 номера, что позволит одновременно разместить более тысячи человек. Ориентировочно завершить строительство планируется в конце 2028 года", - сказал собеседник агентства.

Строительство 18-этажной гостиницы "Аманауз" в стиле советского модернизма начали в курортном поселке в 1983 году. В 1985 году, за несколько месяцев до окончания возведения, строительство было остановлено. Заброшенный отель за десятилетия стал одним из самых узнаваемых зданий поселка.

По словам министра, в Домбае сейчас строится еще один пятизвездочный отель на 392 номера, в предстоящем горнолыжном сезоне на курорте планируется открыть новую канатную дорогу, которая позволит сократить очереди в пиковый сезон. "Также в строительстве находятся еще две канатные дороги. Одна из них - отечественного производства", - отметил Текеев.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году.