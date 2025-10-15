В Крыму сообщили о росте турпотока на западный берег полуострова

Туристический поток на западное побережье Республики Крым вырос в 2025 году, это направление выбирал каждый третий отдыхающий, сообщил в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"Значительно у нас поменялась в этом году и структура [турпотока] внутри Республики Крым, это тоже особенность этого года. В этом году у нас значительно вырос туристический поток на западном побережье. Это та работа, которую проводили наши муниципалитеты, это та работа, которую мы проводили совместно с коллегами, и в том числе на уровне Республики Крым, где-то дало свои плоды. <…> В этом году более 33% гостей выбрали западное побережье", - сказал Ганзий.

Он уточнил, что туристы проявили интерес к Черноморскому и Раздольненскому районам на этом направлении.

По его данным, традиционно популярный Южный берег Крыма выбрали 40% курортников.

"Хотелось бы заметить, что рост [турпотока] западного побережья произошел за счет перетока с Южного берега Крыма. Южный берег показал рост 10%, рост западного прибрежья - в среднем на 30%. Отдельные направления, например, Сакский район, Черноморский район, - плюс 45%", - сказал он.

Ганзий добавил, что в Восточный Крым в этом году выбрали 16% отдыхающих. А самый внушительный рост произошел в Симферопольском районе - в центре полуострова - на 51%.

За девять месяцев 2025 года в Республику Крым прибыло 6 млн 65 тыс. туристов, что на 16% больше прошлогоднего показателя. При сохранении таких темпов к концу года регион ожидает турпоток чуть более 7 млн человек.