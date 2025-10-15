Гостиницам и санаториям хотят прописать единые правила оказания услуг

Минэкономразвития предложило прописать единые правила предоставления услуг для всех типов средств размещения — гостиниц (включая мотели, ботели, апарт-отели, хостелы, пансионаты), санаториев, баз отдыха, кемпингов и т.д. Такой проект постановления был размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как пояснили в министерстве, в конце прошлого года Правительство утвердило постановление, в котором, помимо гостиниц, устанавливаются и другие средства размещения, однако правила предоставления услуг для них не прописаны.

В МЭР считают, что введение единых правил предоставления услуг, учитывающих особенности каждого типа средств размещения, повысит качество оказания услуг, приведет к сокращению числа жалоб потребителей, упростит время заселения и сократит расходы средств размещения, понесенных из-за отмены брони или незаезда.

Так, проектом предлагается уточнить понятия «бронирование», «заказчик», «потребитель», «цена размещения». Ранее они регламентировали лишь оказание гостиничных услуг, но с установлением и других средств размещения их решили унифицировать.

Согласно документу, цена размещения устанавливается одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством РФ или локальными нормативными актами исполнителя допускается предоставление льгот и преимуществ отдельным категориям потребителей.

При этом предоставление услуг средствами размещения, сведения о которых не вошли в реестр классифицированных средств размещения, предложено запретить. В проекте также прописаны права и обязанности исполнителя услуг и заказчика, особенности заключения и изменения договора, порядок и условия предоставления услуг, особенности заселения несовершеннолетних и иностранцев.