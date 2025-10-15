В России значительно вырос интерес к грибным турам

С августа по октябрь 2025 года в России значительно возрос интерес к грибным турам. По данным онлайн-платформы «Авито Услуги», спрос на такие экскурсии увеличился в 2,4 раза по сравнению с весенними месяцами (маем – июлем). Гиды стали предлагать свои услуги на 85% чаще, передаёт РИАМО. В середине октября в Москве и Подмосковье начался настоящий грибной бум. Учёные зафиксировали рекордный урожай грибов для этого времени года. Согласно исследованию, россияне стали гораздо чаще отправляться на «тихую охоту». Особенно заметный рост интереса к грибным походам наблюдался в Центральном федеральном округе, где количество участников увеличилось в 3,1 раза. Организаторы туров предлагают увлекательные экскурсии, во время которых участники не только собирают разнообразные виды грибов, но и наслаждаются свежим воздухом, общаются с единомышленниками и узнают много нового. Гиды обучают участников различать съедобные грибы от ядовитых, а также делятся секретами их приготовления. В центральной части России грибной сезон традиционно начинается в конце мая, но пик активности приходится на вторую половину лета и начало осени. В это время можно найти белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички и сыроежки. Завершение сезона зависит от погодных условий: грибы хорошо растут при температуре выше нуля и влажной почве. Даже роса или туман могут способствовать их росту.

