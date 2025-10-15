Дешевые билеты на «Сапсаны» на ноябрьские праздники тают на глазах. Так, на 1 ноября (напомним, это рабочая суббота) во всех 14 составах, которые отправятся из Москвы, осталось не более 5 мест в вагонах экономкласса. В некоторых вечерних нет уже бизнеса, да и билеты в первый класс тоже заканчиваются.

В воскресенье, 2 ноября, ситуация чуть получше: в утренних и дневных поездах еще можно найти отдельные места в экономе и вагонах-бистро. Найти места без труда можно только на «Сапсанах», отправляющихся после 17:00 – там достаточно билетов по цене ниже 5 тыс. руб. Но это минус день отдыха.

У тех, кто собирается в Москву из Санкт-Петербурга, шансов купить билеты в экономкласс на 1 ноября почти нет: корреспондент TourDom.ru обнаружил всего 4. В составах, отправляющихся с 17:00 до 21:00, закончились места и в бизнесе. На 2 ноября вариантов чуть больше, но в первой половине дня осталось только по 1–2 в вагонах экономкласса в каждом поезде. А вот на рейсы после 19 часов купить дешевый билет еще вполне возможно.

4 ноября, когда многие туристы планируют возвращаться домой, взять дешевый билет из столицы без проблем можно только на рейсы до 9 утра. Тот, кто путешествует в одиночку, может приобрести проездной документ по экономцене и на более позднее время, но таких на данный момент осталось всего 4.

Из Санкт-Петербурга купить билеты для двоих и более многочисленной компании на последний праздничный день уже невозможно. Да и в бизнесе места есть лишь на утро. В составах, отправляющихся после полудня, предлагается только первый класс, но и там варианты уже заканчиваются.