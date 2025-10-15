Отпуск на Ладожском озере: лучшие места и достопримечательности

Ладожское озеро - знаковое место России, где обязательно стоит побывать. Здесь строгая красота Русского Севера позволит прочувствовать особый дух знаменитых островов, прикоснуться к истории Руси, зарождавшейся в этих прибрежных городах. С чего начать знакомство, каким маршрутом отправиться, где остановиться, как отдохнуть - расскажем в этой статье.

Почему Ладожское озеро так популярно у туристов

Ладожское озеро впечатляет живописными видами. Скалы, которые резко уходят в воду, и большие камни, отшлифованные ледником, создают особую атмосферу.Уникальный мир флоры и фауны. На островах можно встретить редкие виды растений и животных.Рыбалка на Ладожском озере - увлекательное занятие. Здесь можно поймать осетра, налима, корюшку, радужную форель и других ценных рыб.На берегах озера есть много интересных исторических мест. Это древние крепости, церкви и монастыри.

Ладожское озеро - важная часть истории и культуры народов, живущих рядом. Варяги использовали этот путь для торговли и путешествий, а местные народы развивали рыболовство и земледелие на островах архипелага.

Сегодня Ладожское озеро привлекает тысячи туристов. Невероятные пейзажи, чистейшая вода и богатое историческое наследие делают его центром притяжения для многих путешественников.

Где находится Ладожское озеро и как добраться

Ладожское озеро раскинулось на северо-западе России на границе Карелии и Ленинградской области. Это крупнейший пресноводный водоем Европы, появившийся, по одной из версий, после таяния гигантского ледника. Две другие теории предполагают его тектоническое и метеоритное происхождение.

Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях:

- Если ехать на машине из Петербурга, то удобнее всего двигаться по трассе А-121 "Сортавала" - живописная дорога, местами идет прямо вдоль скал и воды. Отличный вариант и для автодомов, и для тех, кто путешествует с прицепом.

Можно также выбрать трассу Е105/Р-21 "Кола" - она проходит через Приозерск и уходит дальше на север к Карелии.

Любителям истории понравится маршрут по "Дороге жизни" - через Ладожское озеро в годы блокады шло снабжение Ленинграда. Сейчас это не просто дорога, а целый мемориальный маршрут.

Без автомобиля до Ладоги тоже легко добраться:

поездом или электричкой до станций "Волховстрой", "Лодейное Поле" или "Сясьстрой", а оттуда - на автобусе;автобусы регулярно ходят из Санкт-Петербурга до Новой Ладоги и Старой Ладоги - это хорошие точки, чтобы начать путешествие вдоль берега.

Пляжи Ладожского озера

Ладожское озеро славится своими пляжами. Лучшие из них находятся в южной части озера, где вода в купальный сезон максимально теплая.

Пляжи в Карелии:

Пляж на мысе Морье. Мелкий песок и красивые виды привлекают множество отдыхающих. Пляж на острове Койонсаари. Песчаный берег в окружении гранитных скал и величественных сосен. Добраться сюда можно только по воде.Бухта Гольцмана. Прозрачная вода и просторный песчаный пляж притягивают сюда как желающих просто поплавать, так и любителей кемпинга.

Пляжи в Ленинградской области:

Пляж в п. Коккорево. Широкая береговая линия с песчаной полосой и удобным входом в воду - отличное место для отдыха всей семей.Пляж в п.г.т. имени Морозова. Уютный благоустроенный песчаный пляж, окруженный деревьями.Пляж "Осиновец". Это песчаный берег с пологим входом в воду, что делает его популярным среди семей с детьми.

Ладожские шхеры

Невероятно атмосферный архипелаг из множества скалистых островов, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера. Слово "шхеры" имеет скандинавское происхождение и переводится как "скалы в море".

Ладожские шхеры протянулись на 100 километров и занимают территорию трех районов Карелии:

Сортавальского. Самая популярная у туристов территория, откуда берут свое начало основные маршруты;Питкярантского. Естественная природа с минимальной инфраструктурой;Лахденпохского. Знаменит живописными бухтами и укромными уголками.

Острова Ладожских шхер

В Ладожских шхерах больше 650 островов. Каждый со своим характером: одни поражают туристов своим видом, другие хранят тайны древних карел. Расскажем о самых интересных, о тех, что стоит увидеть в первую очередь.

Линнасаари - остров полукруглой формы, который прозвали "Шапкой Мономаха". Отсюда открываются невероятные виды. Главные достопримечательности: фрагмент сторожевой крепости, открытый в 2009 году, и Судилищный камень - место решения важных дел для древних карел. На видовых площадках Линнасаари можно запечатлеть всю красоту Ладоги.

Путсаари - атмосферный остров всего в 20 км от Валаама. В XVI веке монахи построили тут Сергиевский скит, действующий и сегодня. Спас-на-Крови в Петербурге облицован именно путсаарским гранитом. Километровый пролив с обитающими нерпами - излюбленное место туристов.

Кухка - небольшой островок, хранящий в себе немало тайн. Огромные валуны-сейды, поставленные древними людьми на камни поменьше, до сих пор вызывают споры об их предназначении. Многие склоняются к версии, что это природный феномен.

Риеккалансари - самый большой остров с непередаваемым карельским колоритом. Здесь были найдены следы древнего городища XII века. Есть гостевые дома и кафе, в которых можно попробовать знаменитые пирожки-калитки.

Соролансаари - единственный населенный остров западной группы. Он соединен с материком деревянным мостом. Здесь находится село Сорола с атмосферой старой Карелии. Сюда едут, чтобы полюбоваться озером с кристально чистой водой.

Валаам

Вениамин Каганов, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ:

- Самый большой и живописный архипелаг Ладожского озера - Валаам, на котором расположен белоснежный храм монастыря, основанного монахами, согласно древним летописям, в 1407 году.

За последнее десятилетие он восстановлен, и проживающие здесь представители монашеской братии своим трудом поддерживают красоту и порядок на острове. Их труд и уникальный климат позволяют выращивать на камнях, покрытых тонким слоем земли, овощи, фрукты, в том числе, и виноград.

Совсем недавно довелось наблюдать редкую картину - четкий контур противоположного берега, находящегося на расстоянии более 35 км. Знающие люди скажут, что это невозможно, так как естественная кривизна Земли позволяет видеть горизонт на расстоянии не более 18 км. Но здесь возможны любые чудеса. Оказывается, влажный воздух над озером создает особый оптический эффект, передающий изображение противоположного берега.

Богослов Сергий (Храмешин), профессор Славяно-Греко-Латинской академии, рассказывает о том, когда и каким образом можно добраться до Валаама:

- Основной навигационный сезон - примерно с мая по конец октября.

Осенью, зимой и ранней весной, когда все покрыто льдом, добраться по воде очень проблематично или невозможно. В такое время возможны альтернативы - вертолет, аэросани и судно с воздушной подушкой, но такие рейсы часто нерегулярны.

Навигация зависит от погодных условий и ледовой обстановки, поэтому расписание и фактические рейсы нужно проверять заранее.

Основные "сухопутные" подходы до пристани

Чтобы сесть на судно до Валаама, нужно попасть до одного из портов/причалов на побережье Ладоги:

Через Сортавалу. Это наиболее популярный и удобный маршрут. Добраться до Сортавалы (на поезде, автобусе или машине), а затем пересесть на корабль/метеор (скоростной катер) до Валаама. Например, из Санкт-Петербурга: на электричке до Сортавалы или через промежуточные станции - порядка 3-4 часов пути. Из Москвы: поезд до Сортавалы (прямой или с пересадками), затем метеор до Валаама.Через Приозерск. Добраться до Приозерска на поезде, автобусе, машине, а затем от Приозерска отправляются суда или метеоры до Валаама. В период навигации теплоход "Валаам" часто отправляется около 09:30, а метеор - около 11:00 из Приозерска. От Приозерска до причала монастыря: можно добраться на такси или пешком. Путь до причала от вокзала займет около 40 минут.Круизы из Петербурга или крупных городов. Есть круизные маршруты, которые включают остановку на Валааме. Эти корабли могут швартоваться не в главной бухте, а в Никоновской бухте или других бухтах, откуда до монастыря пассажиров могут доставить на малых судах (так называемые "перебросы"). Иногда круизы включают Валаам как часть большого маршрута по Ладожскому озеру или регионам Карелии. Другие нестандартные варианты - судно с воздушной подушкой, но такие рейсы зависят от ледохода и погодных условий. Вертолет используется в зимний период, когда вода замерзает.

Как организовать путь: примерный маршрут из Москвы или Петербурга

Из Москвы:

Поезд (прямой или с пересадкой) до Сортавалы.Утром пересадка на метеор из Сортавалы до Валаама.На Валааме - целый день прогулок, осмотр монастыря, природы.Вечером судно возвращает вас обратно.

Из Петербурга:

Доехать по трассе, электричкой до Приозерска или до Сортавалы.От причала - утром на метеоре/теплоходе.При круизном варианте - вписать Валаам как остановку.

Что посмотреть и чем заняться на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Главная достопримечательность - собор Преображения Господня, кельи, службы, монастырские здания. Часто в экскурсию включают посещение резиденции игумена, монастырской трапезной. Иногда устраивают концерт монастырского хора.

Скиты и часовни

На Валааме расположены несколько скитов, некоторые из них открыты для посещения: Никольский скит, Воскресенский, Гефсиманский, Скит Всех Святых и др.

Скит Всех Святых - остров, соединенный мостом с главным островом, находится недалеко, и его называют "скитским островом".

Остров Оборонный расположен к югу от Валаама, раньше использовался в военных целях, остались укрепления и следы оборонительных сооружений.

Святой остров. Это место связано с подвигом святого Александра Свирского, который жил в пещере на острове.

Природа, леса, озера, тропы

По острову проложены пешеходные тропы между скитами, к часовням, озерам и к внутренним водоемам. Вдоль троп - живописные аллеи, леса, скалы, обнаженные гранитные участки, бухты.

На острове есть каналы, арочные мостики, внутренние озерца между лесными массивами. Леса преимущественно хвойные, некоторые деревья - вековые. Вода Ладоги и мелкие бухты вокруг острова идеальны для эстетического созерцания.

Образ жизни монастыря и "внутренние уголки"

Ферма, сыроварня, огородные участки, монастырские хозяйства иногда включаются в экскурсию.

А еще здесь можно побыть одному, просто проникнуться тишиной, посидеть у часовен, помолиться, отдохнуть от суеты. Это одно из главных преимуществ Валаама.

Что еще полезно знать туристу:

Часто действуют экскурсионные маршруты, которые по времени рассчитаны так, чтобы успеть вернуться на судно.Самостоятельные поездки возможны, но вы будете сильно зависеть от расписания судов.Остров Валаам входит в состав природного парка "Валаамский архипелаг", что накладывает экологические и административные ограничения.На острове есть гостиницы (Пилигримский дом, "Игуменский") рядом с монастырем.Для посещения некоторых скитов может потребоваться благословение или согласование с монастырской службой (особенно если там живут монахи по строгим уставам).Оставьте обязательно время на обратную дорогу - случаи, когда погодные условия меняют расписание, нередки.

Крепость Орешек (Шлиссельбург)

Это главная достопримечательность, ради которой едут в Шлиссельбург, крупнейший исторический и архитектурный памятник страны. Ее название происходит от названия острова - Ореховый.

Крепость была главным форпостом на севере Руси. Почти на целый век она была захвачена шведами, но Петр I вернул Орешек России, переименовав его в Шлиссельбург (ключ-крепость). С того времени и вплоть до начала XX века она выступала в роли тюрьмы. В корпусах - Новой тюрьме и Секретном доме - можно посетить две интересные экспозиции, посвященные прошлому крепости.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года город был захвачен, но крепость, прикрывавшая Дорогу жизни, по которой в блокадный Ленинград доставляли продовольствие и переправлялись жители, после 498 дней осады выстояла.

Крепость по плану имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад. Изначально на крепостной стене были такие башни, как Королевская, Флажная, Головкина, Погребная, Наугольная, Меншикова, Государева. До нашего времени уцелело только шесть башен. И еще три башни цитадели: Светличная, Колокольная (Часовая), Мельничная.

Сегодня можно погулять по так называемому "Ладожскому променаду", открытому участку крепостной стены между Головкиной и Флажной башнями, или отправиться на прогулку по берегу Ладоги, где озеро больше похоже на бескрайнее море.

Летом в крепости работает кафе, есть возможность купить напитки, мороженое. Если вы отправляетесь на экскурсию не в разгар сезона, рекомендуем взять с собой воду и еду.

Горный парк "Рускеала", мраморный каньон

Поездка в Горный парк "Рускеала" - это возможность полюбоваться завораживающими природными красотами, отправиться на незабываемую экскурсию по парку и его подземному миру. Здесь есть все для активного отдыха, представлено большое разнообразие развлечений для всей семьи.

В парке "Рускеала" есть специально проложенные тропы для более удобного передвижения по территории. С наступлением темноты благодаря световой иллюминации можно любоваться мраморными склонами, подсвеченными разными цветами.

В парке оборудованы смотровые площадки, чтобы смотреть на открывающиеся панорамы было комфортно и безопасно.

Здесь доступны разные виды маршрутов: пешеходные, водные, подземные. Любителям экстрима предлагают возможности всесезонного зиплайна и прыжка с 20-метровой тарзанки над каньоном. В парке проходят экологические забеги и фестивали, в том числе гастрономические. На память можно приобрести созданные вручную сувениры из рускеальского мрамора.

Осиновецкий маяк

Бело-красная стела - одно из крупнейших навигационных сооружений в Европе. Маяк расположен на юго-западном берегу Ладоги. Высота башни - 70 метров, его луч света виден на расстоянии более 40 км.

Славу сооружение обрело во время Великой Отечественной войны, когда во время осады города маяк стал основным ориентиром для судов, идущих по Дороге жизни.

Рядом с маяком расположен пляж, где можно насладиться тишиной, послушать шум волн.

Активный отдых на Ладоге

Лариса Гармаш:

- Ладога - это настоящая находка для любителей активного отдыха. Мы с семьей каждый раз открываем для себя что-то новое.

Пешие маршруты и велопоходы вдоль побережья дают почувствовать масштаб озера. Особенно если пройтись по ладожским шхерам, где вода, сосны и камень сливаются в одно целое.

Водные развлечения - обязательная часть отдыха. На байдарках и лодках можно исследовать прибрежные острова, а катер дает возможность дойти до труднодоступных бухт.

Для тех, кто любит адреналин, есть туры на внедорожниках и квадроциклах.

Ну и для романтиков - конные прогулки. На рассвете у воды - это отдельная магия.

Вениамин Каганов:

- На ладожском побережье предлагается множество активностей на любой вкус и кошелек.

Пользуются популярностью пешие походы и треккинг: есть маршруты разной сложности, например, в районе Приозерска или бухты Туриста. Также популярны экологические тропы, как на острове Пеллотсаари.

Природные условия позволяют отправиться в путешествие на байдарках или каяках по спокойным небольшим озерам рядом с Ладогой.

Очень популярны экскурсии на катерах по Ладожским шхерам, архипелагам из скалистых островов.

Пересеченная местность способствует организации экстремальных туров. Летом обязательно надо прокатиться на квадроциклах по специально подготовленным "грязевым" маршрутам. Зимой пользуются популярностью поездки на снегоходах по заснеженным озерам и лесам.

Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий:

- Ладожское озеро - это не только живописные пейзажи и кристально чистая вода, но и прекрасное место для активного отдыха всей семьей или компанией друзей.

Для любителей водных видов спорта Ладога предлагает каякинг, сапсерфинг и парусный спорт. Любители экстрима могут попробовать сплавы по речным притокам или кемпинг на уединенных островах озера.

На берегу открываются отличные маршруты для пеших и велосипедных прогулок, где можно исследовать лесные тропы, старинные деревушки и заброшенные форты.

Пешие маршруты подходят для неспешных прогулок или многодневных походов с палаткой. Они проходят через лесные массивы, сосновые боры, старинные сооружения и памятники истории, открывая туристам возможность сочетать спорт и культурные впечатления.

Веломаршруты вдоль Ладоги предлагают разнообразие трасс: от легких прогулочных до сложных кросс-кантрийных маршрутов для опытных велосипедистов.

Байдарки и каяки позволяют исследовать отдаленные уголки озера, маленькие бухты и лесные притоки, насладиться уединением и природой в ее первозданном виде. Такие путешествия подойдут и для семей с детьми, и для любителей экстрима - маршруты можно выбрать разной сложности.

Лодки и катера открывают возможность быстрого перемещения по акватории, наблюдения за птицами и рыбалки, а также организации пикников на берегу. Для тех, кто хочет сочетать активный отдых с комфортом, прогулки на моторных катерах станут отличным вариантом, позволяя за день охватить большую часть побережья Ладоги и насладиться живописными панорамами.

Рыбалка на Ладожском озере

Рыбалка на Ладоге - настоящее приключение благодаря удивительным ландшафтам, живописным берегам, переменчивой погоде и большому разнообразию рыб, обитающих в ее водах. Каждый любитель рыбной ловли получит истинное удовольствие.

Самые знаменитые обитатели Ладожского озера - это лососевые виды рыб. Здесь очень много форели, ряпушки, сига. Также водится знаменитая корюшка - символ Ленинградской области. Можно поймать и карповых: плотву и леща.

На Ладоге есть и зимняя рыбалка со льда, и летняя - с берега или с лодки. Ладожскому озеру свойственна непредсказуемость: рыбная ловля на тихой воде может стать настоящей охотой из-за резкого изменения погоды.

Топ-5 лучших мест для рыбалки

Деревня Кошкино в устье реки Черная. Водятся щука, окунь, плотва и налим;Деревня Креницы в месте впадения реки Волховец в Ладогу. Можно поймать леща, плотву, окуня;Деревня Назия в месте пересечения реки Назия и Ладожского канала. Обилие окуня и щуки;Поселок Леднево на Черной Сатаме. Здесь обитают крупный лещ и ряпушка;Деревня Кобона в устье реки Кобоны. Ловятся щука и судак.

Жилье и отдых на Ладожском озере

Лариса Гармаш:

- Вариантов размещения у Ладоги много - от дикого кемпинга до комфортабельных глэмпингов.

Глэмпинги - уютные шатры с видом на воду, баню прямо у берега, мастер-классы и гастроужины у костра. Отличный вариант для тех, кто хочет остаться ближе к природе, но не жертвовать комфортом.

Кемпинги и палаточные стоянки подойдут для тех, кто, как и мы, путешествует в автодоме. У многих есть точки с подводом электричества и водой, а некоторые даже принимают гостей с питомцами.

По ценам:

Бюджетные палаточные места можно найти от 500-1000 рублей за ночь.Кемпинги с инфраструктурой - 1500-3000 рублей.Глэмпинги с баней и завтраком - от 5000-10 000 рублей за ночь.

Главное - бронировать заранее, особенно летом и в сентябре, когда Ладога особенно красива.

Популярные глэмпинги на Ладоге:

Если хочется совместить природу и уют, а не всегда жить в автодоме, можно сделать остановку в одном из местных глэмпингов:

GlampLand Ладога (район Приозерска). Шатры с видом на озеро, деревянные террасы, баня у берега, ресторан с локальной кухней. Есть стоянка для автодомов, точки подключения и душевые.Ладога Глэмп (Северное побережье, рядом с Сортавалой). Купольные домики с панорамными окнами, собственный пирс и аренда сапбордов. Kallio Glamping (район шхер, недалеко от Лумиваары). Мини-глэмпинг на скалах, где домики вписаны в гранитный рельеф. Ладожские шхеры кемп-глэмп (рядом с Терву). Объединяет формат глэмпинга и кемпинга. Можно встать на своей машине, а можно арендовать готовый шатер. Есть баня, кухня, общая зона отдыха.

Почему глэмпинг - идеальный формат для автопутешественников:

Можно отдохнуть от дороги, не теряя связи с природой.Есть возможность подзарядить технику, пополнить запасы воды, принять душ и просто перезагрузиться.Комфортный сон, горячая баня, вкусный завтрак, а утром - снова в путь.Особая атмосфера. В каждом глэмпинге чувствуется дух северных просторов и уважения к природе.

Автопутешествие вокруг Ладожского озера

Вениамин Каганов:

- Круговой маршрут на автомобиле вокруг Ладоги - один из лучших способов познакомиться с ее разнообразием. Протяженность "Ладожского кольца" составляет около 800-860 км. Комфортно преодолеть этот маршрут и успеть осмотреть окрестности можно за 3-5 дней.

Любой транспорт интересен. Надо иметь в виду, что дорогу на участке от Лахденпохья до Сортавалы часто называют "Карельским серпантином" из-за крутых подъемов и резких поворотов.

По своему опыту рекомендую иметь запас топлива, так как ближайшая АЗС может оказаться дальше, чем вы предполагаете. Я стараюсь заправиться, когда отметка бензобака показывает остаток на 100-150 км.

Мария Журавлева:

- Круговой маршрут по Ладоге позволяет увидеть самые живописные уголки региона. По пути открываются захватывающие смотровые площадки, с которых видны леса, скалистые берега и бескрайние водные просторы озера. Туристы смогут посетить маленькие бухты, где можно устроить пикник или остановку для купания, а также прогуляться по живописным деревням, сохранившим атмосферу северной России с деревянными домами и уютными улочками.

Маршрут подходит для путешественников на автомобиле, велосипеде или даже на байдарках - так можно комбинировать сухопутные и водные маршруты. Каждый поворот открывает новые панорамы: лесные массивы, острова, исторические объекты и культурные памятники, что делает круговой маршрут по Ладоге незабываемым приключением для всей семьи.

Самостоятельное путешествие на машине по Ладожскому озеру позволит сочетать свободу передвижения, живописные виды и возможность погружения в историю и природу региона. Планируя маршрут, стоит заранее выбрать остановки для активностей и фотографий, и путешествие превратится в незабываемое приключение.

Интересно и комфортно будет отправиться на Ладогу в автодоме.

Лариса Гармаш:

- Главные плюсы такой поездки:

Свобода передвижения. Можно менять планы на ходу: сегодня ночевать у Приозерска, завтра - у Ладожских шхер, а послезавтра - в Карелии. Ни расписаний, ни ограничений.Доступ к диким локациям. Вокруг Ладоги сотни уединенных бухт, скалистых островков и сосновых пляжей. Многие из них недоступны для обычных туристов, зато автодом позволяет останавливаться там, где хочется, без суеты и толпы людей.Комфорт и автономность. В своем доме на колесах всегда под рукой кухня, душ, спальное место и все, что нужно для жизни. Это особенно важно в северных регионах, где погода переменчива.Идеально для путешествий с семьей и питомцами. Мы, например, всегда путешествуем с собакой, и формат автодома - это 100% комфорт и для нас, и для нее. Никаких ограничений по размещению, никакого стресса.Фотогеничность и маршруты. Ладога - рай для любителей пейзажей. Утренние туманы над водой, сосновые скалы, кристально чистые бухты - кадры будто созданы для тревел-блогеров и операторов.

Комфорт и безопасность

Отправляясь в путешествие по Ладожскому озеру, придерживайтесь ряда важных правил:

Всегда надевайте спасательный жилет, когда плывете в лодке.Не удаляйтесь от берега на большее расстояние, чем то, которое можете проплыть (на случай, если лодка перевернется).Сообщите близким о маршруте и запланированном времени возвращения.Имейте при себе средства связи в водонепроницаемой упаковке.

Мобильная связь и интернет в прибрежных городах обычно работают стабильно, но в отдаленных районах и на островах нередки проблемы с сигналом. Рекомендуем заранее скачать офлайн-карты, нужную информацию и предупредить родных о том, что можете быть недоступны.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше ехать на Ладожское озеро?

Выбор лучшего времени для поездки на Ладогу зависит от целей и предпочитаемых видов отдыха. Лето - это высокий туристический сезон. Наиболее комфортная погода и хорошо прогреваемая вода привлекают на озеро любителей купаться. Ранняя осень - прекрасное время, чтобы полюбоваться золотой порой. Туристов становится меньше, а погода еще комфортная и для экскурсий, и для прогулок. Перед поездкой рекомендуется проверять прогноз погоды и быть готовым к ее изменению.

Что посмотреть в Старой Ладоге?

Старая Ладога - настоящее сосредоточие памятников истории и культуры, впечатляющих своей красотой и размахом.

Староладожская крепость - величественное строение с массивными башнями на Ладожском мысе. Это музей‑заповедник, где расскажут о военной истории Ладоги, культуре и быте жителей эпохи раннего Средневековья. Экспозиции располагаются в Воротной и Стрелочной башнях. В первой представлены доспехи викингов, карты древнерусских крепостей, во второй - археологические находки IX-X веков.

Варяжская улица - одна из старейших улиц в России, протянувшаяся вдоль реки Ладожки до стен Успенского монастыря. Здесь расположен двухэтажный каменный особняк купца Калязина, построенный в XIX веке, с экспозицией "Ладога христианская".

Староладожский Свято‑Успенский девичий монастырь - женская обитель, один из главных духовных центров на Русском Севере. Включает десяток сооружений, среди которых главное - белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы. Это самый древний из сохранившихся храмов на Северо‑Западе России. Среди святынь обители - икона Успения Божьей Матери, частицы мощей Преподобного Серафима Саровского и других православных святых.

Опасно ли плавать по Ладожскому озеру на катере?

Безопасность плавания по Ладожскому озеру на катере зависит от соблюдения правил безопасности, учета опасных участков (мелководий, подводных препятствий) и погодных условий (шторма).

Чтобы путешествие сложилось лучшим образом и прошло спокойно, используйте карты или электронные системы навигации, установите бортовые огни или сигнальные маяки в темное время суток, обязательно надевайте спасательные жилеты, не перегружайте катер сверх установленной нормы.

Какие культурные мероприятия проходят на Ладоге?

С 16 августа по 29 ноября в Волховском районе Ленинградской области в третий раз проходит масштабное событие, объединяющее жителей и гостей Старой Ладоги - III Международный фестиваль "Огонь и вода", посвященный Году защитника Отечества.

Талантливые керамисты создадут и установят в Воротной башне Староладожского музея-заповедника декоративное панно, посвященное героическому прошлому Староладожской крепости.

Ладожское озеро - это особенное место с живописной природой и множеством возможностей для отдыха. Туристам локация удобна тем, что до нее легко добраться из Санкт-Петербурга и других регионов России. Здесь можно отдохнуть на природе в палатке, наслаждаясь свежим воздухом и звездным небом или выбрать более комфортный вариант - глэмпинг.

Для активного отдыха на озере можно ходить в походы, кататься на велосипеде или заниматься водными видами спорта. Здесь также можно участвовать в организованных экскурсиях и походах.

Ладога сохраняет свою первозданную красоту и аутентичность и остается местом силы и особой одухотворенности.