Туристы отсудили у «Победы» в три раза больше, чем заплатили за билеты

Туристы отсудили у авиакомпании в 3 раза больше стоимости аннулированных по причине болезни билетов. Все из-за того, что перевозчик не осуществил возврат добровольно и вовремя.

Семья из Челябинска планировала отдохнуть в Сочи – за 52 тыс. руб. было приобретено 4 билета туда и обратно на рейсы авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга. Однако отправиться в отпуск не получилось – ребенок заболел ветрянкой. Без него семья решила не лететь, и не позднее чем за сутки до окончания регистрации на рейс, как того требуют правила, авиакомпании сообщили о произошедшем. Они попросили аннулировать билеты и вернуть 52 тыс. руб.

Болезнь, согласно Воздушному кодексу, является веским основанием для возврата денег, в «Победе» это и не оспаривали, просто предложили прислать по почте положенную в этих случаях медицинскую справку. Когда ребенок выздоровел, ее прислали, правда туристы столкнулись с новой проблемой – письмо было отправлено не пассажиром, покупавшим билеты, а его супругой. Поэтому деньги не вернули. Позже авиакомпания все-таки стоимость билетов перечислила, но было поздно – туристы к тому моменту уже подали исковое заявления в суд.

Калининский районный суд Челябинска установил, что права пассажиров были нарушены, и постановил выплатить им не только стоимость билетов (что авиакомпания уже сделала), но и неустойку в размере 46,7 тыс. руб., 54,6 тыс. руб. штрафа, 10-тысячную компенсацию морального вреда (она была уменьшена в 5 раз), а также госпошлину.

Ранее мы писали о том, как следует поступать туристам, если у ребенка накануне вылета в отпуск обнаруживают признаки ветрянки. По словам страховщиков, наиболее разумный вариант для семей с маленькими детьми – заранее позаботиться о страховке от невыезда. Ее оформляют не позже чем за 5 дней до запланированного тура.