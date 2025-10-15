В РФ рассказали о проектировании курортов в Анапе и Запорожье

Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" продолжает реализовываться, однако курортные проекты в Анапе и Запорожье потребуют отдельных решений. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы заявил министр министр экономического развития РФ Максим Решетников.

© туризм.рф

Министр отметил, что работа в рамках президентского поручения ведется активно – в большинстве регионов уже утверждены документы территориального планирования, многие объекты находятся на стадии строительства инфраструктуры, а где-то уже возведены и первые сооружения.

"Но, конечно, у нас пока отдельные зависшие решения по "Новой Анапе" в Краснодарском крае, ну и по объективным причинам по проекту в Запорожье. Мы тоже понимаем, что он начнется чуть позже", – сказал Решетников.

В марте СМИ, ссылаясь на Решетникова, сообщали, что проектирование курорта "Новая Анапа" приостановилось, но от реализации проекта власти не отказываются. Позднее в Минэкономразвития пояснили, что работа не приостановлена, но возможна корректировка сроков из-за ЧП в Черном море.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

Владимир Путин назвал инцидент миной замедленного действия и поручил оперативно очистить черноморское дно от нефтепродуктов. Суммарный ущерб экологии от случившегося составил 84,9 миллиарда рублей.

В сентябре этого года в Анапе завершились работы по сбору мазута с морского дна. Всего за время очистки 19 морских участков водолазы совершили 21 591 погружение и набрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более двух тысяч тонн.