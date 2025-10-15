В Геленджике подготовили программу мероприятий на зимних пляжах курорта

На пляжах Геленджика с ноября по январь будет действовать особенная программа мероприятий для отдыхающих

Об этом рассказал глава муниципального образования город-герой Геленджик Алексей Богодистов.

Глава города отметил, что всё чаще жители России выбирают Геленджик для отдыха в межсезонье. Этому способствуют мягкий климат, море, чистый воздух и хорошая лечебная база в санаториях. Городские власти традиционно готовят пляжные территории к межсезонью.

Так, подготовлена программа мероприятий, которые пройдут на зимних пляжах курорта с 1 ноября по 31 декабря. Жителей и гостей Геленджика ждут турниры по пляжному волейболу, зимние заплывы, концерты городских и сельских коллективов, игры для детей и семейные активности, пленэры на открытом воздухе и многое другое.

«Постарались сделать программу такой, чтобы на пляже было интересно всем — и взрослым, и детям. По желанию можно стать не только зрителями, но и участниками активностей», - отметил Алексей Богодистов.

Подробный график мероприятий можно посмотреть по ссылке.