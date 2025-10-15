Новогодний отдых: сколько стоят туры по России и за рубежом

Планирование новогоднего отдыха в этом году вышло на активную стадию. Туроператоры и сервисы бронирования фиксируют высокий спрос как на оздоровительные программы внутри страны, так и на зарубежные поездки.

Оздоровление в России: туры бронируют с августа

По данным Национального туроператора "Алеан", бронирование санаториев Подмосковья и средней полосы России на зимний сезон началось еще в конце августа. Пользуются популярностью здравницы Московской, Рязанской, Тульской и других соседних областей, а также курорты "Старая Русса" и "Усть-Качка". Наибольшим спросом пользуется средний ценовой сегмент - до 7000 рублей в сутки на человека. При этом цены на туры выросли на 10-17% по сравнению с прошлым годом.

Топ направлений оздоровительного туризма на зиму 2025/2026 возглавляют Кавказские Минеральные Воды (71% бронирований), за ними следуют санатории Урала и Сибири (12%) и Краснодарский край (7%).

"Здравницы продолжают модернизировать как медицинскую, так и досуговую инфраструктуру. На празднование Нового года и на весь период каникул абсолютно все опрошенные нами санатории готовят масштабные досуговые программы", - отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

По прогнозам участников рынка, на новогодние даты загрузка санаториев достигнет 100%, а в январе-феврале составит в среднем 65-85%.

Зарубежные каникулы: Таиланд и ОАЭ в лидерах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщает, что в новогоднем топ-10 по отельным бронированиям на 2026 год лидирует Таиланд (17,3% заказов). Далее следуют Япония (5,7%) и Франция (5,1%).

Кстати, сейчас в России в активной фазе оформление документов для Шенгенской визы. Туристам, которые планируют встретить Новый год в Европе, эксперты рекомендуют оперативно подавать документы. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отмечает, что до Нового года еще можно успеть сделать Шенген.

За год цены на туры выросли на 10-17 процентов. Но пока есть еще скидки

"Здесь надо понимать, что если мы говорим про длинные визы, то их выдают только Италия и Франция. Также нужно учитывать, что количество слотов постоянно сокращается. Хотя чаще всего подготовка документов занимает три-четыре недели от даты подачи", - рассказывает Мурадян.

Он также отмечает, что сейчас довольно быстро выдает визы Греция.

По данным сервиса путешествий "Туту", россияне больше предпочитают безвизовые страны, например, Беларусь - на нее приходится 34% приобретенных билетов. Также в лидерах ОАЭ (26%) и Таиланд (14%).

Туроператор FUN & SUN рассказывает, что на Новый год есть премиум-предложения в ОАЭ. Например, за тур с проживанием в большом номере в отеле пять звезд с завтраками для двух взрослых обойдется в 1 млн 400 тыс. руб. Для тех, кто хочет сбежать от зимних морозов, традиционно открыты курорты Египта. Так, недельный тур в отель пять звезд в Макади-Бэй с системой "все включено" обойдется от 183 тыс. рублей за двоих. А для семейного отдыха в Шарм-эш-Шейхе предлагают отель пять звезд с системой "ультра все включено" за 252 тыс. рублей на шесть ночей.

Популярностью пользуются и экскурсионные туры по Узбекистану. Встретить Новый год "в восточной сказке" с посещением Ташкента, Самарканда и Бухары можно за 224 тыс. рублей. Более бюджетный вариант на Рождество будет стоить от 165 тыс. рублей.

Ближайшая заграница - Беларусь - предлагает разные форматы. Тур с перелетом и проживанием в столичном отеле четыре звезды стоит от 116 тыс. рублей.

Для желающих поправить здоровье есть санатории, цены разные: есть варианты от 48 тыс. руб. и от 97 тыс. рублей.

Есть и короткие экскурсионные туры без перелета: новогодний заезд в Минск - от 71 тыс. руб., рождественский - от 67 тыс. рублей.

Не сдает позиций и Турция. Отдохнуть на анталийском побережье с 30 декабря можно в отеле пять звезд всего от 152 тыс. рублей за двоих. Для взыскательных туристов есть премиум-отели в Белеке, где тур стоит 444 тыс. рублей, или неделя в Стамбуле за 220 тыс. рублей.

Российские просторы: горные лыжи, Байкал и родина Деда Мороза

Внутри страны лидерами спроса остаются горнолыжные курорты. Неделя в Красной Поляне в "Отеле 28" стартует от 96 тыс. рублей, а в Сочи и Адлере можно найти отели от 81 тыс. рублей. Для тех, кто предпочитает санаторный отдых с лечением и праздничным банкетом, есть варианты от 114 тыс. рублей.

Любителей активного отдыха ждет Шерегеш: тур с перелетом, трансфером и проживанием на 8 ночей предлагается от 121 тыс. рублей.

Классический зимний маршрут - Великий Устюг. Рождественские туры с железнодорожными билетами из Москвы начинаются от 60 тыс. рублей с человека.

Жемчужина России - Байкал - предлагает встретить Новый год на Ольхоне. Тур с перелетом из Москвы обойдется в 178 тыс. рублей за двоих.

А для погружения в европейскую атмосферу есть Калининград, где трехдневный тур стоит от 62 тыс. рублей.

Так что предложений на любой вкус и бюджет более чем достаточно. Главное, как советуют туроператоры, - не откладывать бронирование в долгий ящик, сейчас все еще можно купить путевку со скидкой.