Тобольск — новый лидер делового туризма в России

Тобольск возглавил рейтинг самых востребованных направлений для бизнес-туризма в 2025 году, собрав 15% всех деловых бронирований апартаментов в стране. По сравнению с прошлым годом рост популярности направления составил 9%. В среднем деловые путешественники останавливаются в городе на неделю, сообщают аналитики «Авито Путешествий» URA.RU.

