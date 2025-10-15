Туристов в Москве попытались развести на деньги

Автор канала «Зоркий» рассказывает историю о том, как в Москве туристы стали жертвами обмана при съеме квартиры на сервисе бронирования. Две семьи, всего семь человек, собирались отпраздновать день рождения и выбрали просторное жилье с панорамными окнами и видом на Москва-Сити. Объявление выглядело правдоподобно, цена — 11 700 рублей за двое суток, но отзывов не было. После внесения предоплаты с ними связалась женщина, назвавшаяся администратором. На месте туристы обнаружили, что квартира не соответствует описанию: помещение оказалось меньше, без панорамных окон и балкона. При попытке уточнить детали представитель арендодателя заявила, что указанная сумма — это цена за сутки, а не за два дня, и потребовала оплатить 23 400 рублей. Кроме того, добавилось требование внести залог в 5 000 рублей, часть из которого «удерживается за уборку». Позже в службе поддержки подтвердили, что подобные жалобы поступали и раньше. Сервис вернул туристам предоплату, а объявление удалили с сайта. Все обошлось, хотя стало ясно — стопроцентных гарантий честности нет ни у одного сервиса.

