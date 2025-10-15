Челябинская область наращивает туристическую инфраструктуру

Челябинская область столкнулась с дефицитом туристической инфраструктуры на фоне растущего потока путешественников. Власти региона работают над решением ключевых проблем, таких как нехватка парковок, туалетов и доступного жилья, одновременно оказывая поддержку бизнесу в рамках нацпроекта.

Рост турпотока в Челябинскую область выявил недостаточную развитость необходимой инфраструктуры. Ключевыми проблемами, над которыми работает Главное управление координации развития туризма, стали нехватка парковок для автобусов, общественных туалетов и высокие цены на билеты. Руководитель управления Анастасия Понькина в интервью URA.RU пояснила, на каких туристов делает ставку регион и почему гостиничный бизнес продолжает работу после ужесточения регулирования.

По словам Понькиной, массового закрытия гостиниц удалось избежать. Все средства размещения, включая гостиницы, базы отдыха и кемпинги, должны до 1 сентября 2025 года пройти самооценку и внести данные в Единый реестр Росаккредитации на платформе «Гостеприимство». Это необходимо для подтверждения соответствия обязательным требованиям. На сегодня в реестре уже зарегистрировано 392 объекта из региона, а в сентябре их число увеличилось на 43.

Регистрация в реестре — это важный шаг к стандартизации услуг и повышению прозрачности работы отрасли. За несоблюдение требования предусмотрены крупные штрафы, однако главная задача властей — помочь бизнесу адаптироваться, чтобы минимизировать применение санкций.

Что касается поддержки, то с 2023 года в регионе действует субсидия в рамках нацпроекта «Туризм». Эти средства можно направить на различные цели: обустройство пляжей, строительство причалов, создание новых кемпингов, разработку маркированных туристических маршрутов, а также на цифровизацию и создание безбарьерной среды.

