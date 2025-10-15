Эксперт рассказал о создании игорной зоны в Республике Алтай

Минфин РФ предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай. На сегодняшний день закон предусматривает создание пяти таких зон: в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморском крае, а также в Краснодарском крае и в Крыму. Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, почему игорные зоны решили раскидать по разным федеральным округам, произойдет ли повышение туристического спроса и кто будет лоббистом новой игорной зоны:

