Эксперт рассказал о создании игорной зоны в Республике Алтай

Эксперт о создании игорной зоны в Республике Алтай: «Туда идут серьезные финансовые потоки»
Минфин РФ предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай. На сегодняшний день закон предусматривает создание пяти таких зон: в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморском крае, а также в Краснодарском крае и в Крыму. Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, почему игорные зоны решили раскидать по разным федеральным округам, произойдет ли повышение туристического спроса и кто будет лоббистом новой игорной зоны:
«Решение о создании игорных зон, на мой взгляд, вполне правильное, и благодаря этому туристический поток в регионы, где есть игорные зоны, стремительно возрастет. Причем тут можно говорить не про внутренний поток, а про привлечение иностранных туристов. Это Китай, который динамично развивается, а также страны Юго-Восточной Азии. Словом, регионы привлекут иностранных туристов, заинтересованных в подобных точках притяжения. Создание игорных зон будет на пользу как региону, так и туризму в целом. Человек, который едет отдыхать, он готовится к поездке заранее, а значит, готов тратить средства. Если говорить о том, что игорные зоны раскиданы по федеральным округам, то могу сказать, что это вполне нормально. Речь идет о регионах, где динамика их развития в туристском плане обгоняет среднестатическую российскую. Именно туда идут серьезные финансовые потоки как по внутреннему туризму, так и по въезду. Поэтому в данном случае определение игорных зон в этих регионах – вполне логичный ход. На мой взгляд, региональные власти будут однозначно за создание в Республике Алтай новой игорной зоны, поскольку часть от доходов пойдет в региональный бюджет. Достаточно сказать, что, когда первая волна игорных зон только начиналась, очень многие регионы и местные губернаторы старались делать все, чтобы игорные зоны вошли именно в их регион».