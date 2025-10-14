49 пассажиров не улетели из Махачкалы в Петербург из-за нелепой случайности

Вылет борта «России» из Махачкалы в Санкт-Петербург отложили, а часть пассажиров и вовсе сняли с рейса. Причина – случайно выпущенный аварийный трап, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Сам инцидент произошел в воскресенье, 12 октября. По данным СМИ, сотрудница авиакомпании помогала маломобильному пассажиру с посадкой в самолет. Однако во время, казалось бы, стандартной процедуры что-то пошло не так. Девушка случайно активировала механизм выпуска аварийного трапа.

В итоге рейс задержали на 4 часа. При этом, согласно правилам безопасности, борт допустили к полету с ограничениями по загрузке. Поэтому 49 пассажиров, уже готовившихся к вылету в Санкт-Петербург, внезапно узнали, что им отказано в посадке. Авиакомпания перебронировала клиентов на другие рейсы. А тех, кого не удалось отправить в Пулково в тот же день, разместили в гостиницы и обеспечили питанием.

Кроме того, «Россия» отстранила от полетов саму бортпроводницу. Девушку отправили на переобучение с дальнейшей сдачей экзамена.