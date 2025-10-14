В Вологодской области разрабатывают новые национальные маршруты

В Вологодской области разрабатывают два новых национальных туристических маршрута. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о проектах «Онежский вояж» и «Великий Русский Северный Путь».

«Планируется создать нацмаршрут «Онежский вояж» – маршрут вокруг Онежского озера, разрабатываемый совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области и республики Карелия. Проект станет частью стратегии по развитию турпотока на Северо-Западе», – говорится в сообщении.

Туристы смогут комплексно познакомиться с природными и историческими достопримечательностями трех соседних регионов. Второй проект – «Великий Русский Северный Путь». Он соединит православные святыни: Новодевичий монастырь в Москве и Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь.

Протяженность маршрута составит около 2000 километров, и он объединит десять точек притяжения, многие из которых имеют статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На пути паломников и путешественников окажутся и жемчужины Вологодчины – Вологда, Кириллов и Белозерск.