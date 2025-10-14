В Ставрополе разработают новые туристические продукты

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) стартовал окружной форум «Студтуризм СКФО — 2025». Он проходит в формате акселерационной образовательной программы в сфере молодежного туризма «Повышение туристской конкурентоспособности регионов в сегменте молодежного и научно-популярного туризма». Об этом «Это Кавказ» сообщили в пресс-службе вуза.

«В работе форума примут участие представители Минобрнауки России, правительства Ставропольского края, а также ведущие эксперты туристической отрасли. Особое внимание будет уделено развитию экосистемы молодежного туризма и новым драйверам повышения туристической привлекательности регионов», — говорится в сообщении.

Участников форума поприветствовала заместитель министра образования и науки России Ольга Петрова.

«Туризм — это про вовлечение. Про знакомство с родной страной и лучшее ее понимание. Про гордость, которую мы испытываем к родному университету, городу, стране. Туризм — это еще и про команду и работу в команде. Запрос на внутренний туризм со стороны молодежи большой. И когда ребята проходят маршруты, когда они сами их формируют, — это есть воспитание социально ответственных, патриотичных граждан», — отметила замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Программа форума охватывает три ключевых направления. Участники обсудят возможности регионов в развитии направления «Молодежный и студенческий туризм» и разработают новые туристические продукты в рамках сектора «Научно-популярный туризм».

В программе форума — панельные дискуссии по развитию молодежного туризма, рабочие секции по научно-популярному, студенческому и активному туризму, проектные мастерские по разработке маршрутов, образовательные модули по медиапродвижению и грантовой поддержке, практические сессии по развитию студенческих турклубов.

Форум завершится подведением итогов и обсуждением планов по дальнейшему развитию молодежного туризма в регионе. Участники смогут представить свои проекты и получить экспертную оценку.