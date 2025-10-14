На Алтае вместе с игорной зоной построят отели и туристическую инфраструктуру

Наряду с игорной зоной в Республике Алтай будут построены новые отели и другая туристическая инфраструктура, улучшена дорожная сеть и коммуникации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Министерство финансов подготовило законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. <…> Проект предполагает создание полноценной туристической инфраструктуры, включающей строительство отелей и других объектов размещения, совершенствование дорожной сети, коммуникаций", - говорится в сообщении.

В РСТ отметили, что Республика Алтай приобретает все большую популярность среди туристов. Появление новой игорной зоны позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, увеличить турпоток, создать новые рабочие места для жителей республики, а также активизировать иностранный туризм.

Там также напомнили, что в соседнем Алтайском крае с 2008 года работает игорная зона "Сибирская монета". Кроме того, в России функционируют еще четыре игорных зоны - в Калининградской области, Крыму, Краснодарском и Приморском краях.