Почему москвичи все чаще выбирают отдых в деревне

Жители Москвы и области все активнее выбирают формат сельского туризма для своего отдыха. С осени прошлого года популярность такого отдыха в регионе выросла.

© runews24.ru

Сельский туризм продолжает набирать популярность среди жителей Воронежской области. Согласно данным сервиса «Яндекс.Путешествия», с осени прошлого года спрос на этот формат отдыха в регионе вырос на 36%.

Эта динамика является частью общероссийского тренда: в целом по стране число бронирований в частных домах и на фермах увеличилось на 89%. Аналитики отмечают, что наиболее значительный рост интереса к деревенскому отдыху проявился в Пензенской области (+45%), а также в Псковской, Смоленской областях и Чувашской Республике (везде +40%).

При этом абсолютными лидерами по спросу остаются Москва и Подмосковье, на которые приходится 39,2% всех бронирований, следом идут Тульская (22,7%), Владимирская (5,5%) и Тверская (5%) области.

Ранее писали, что с 15 сентября 2025 года россияне смогут посещать Китай без виз, используя обычный загранпаспорт. Кроме того, смена часовых поясов может омрачить долгожданный отпуск или командировку.