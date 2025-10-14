Выпущен гид по российскому городу без очевидных достопримечательностей

Какие локации действительно стоит посетить, чтобы познакомиться с современным течением жизни в Омске? Об этом рассказывает новый маршрут для туристов. Приложение-гид Explore Siberia по городам, входящим в Сибирский федеральный округ, выпустило обновление. В него вошли авторские маршруты по трём городам, включая Омск. Маршруты представляют собой готовые планы на день: что посмотреть, куда сходить, где выпить кофе или поужинать.

© Омск Здесь

- Подборку мест для нас составляют местные журналисты и фотографы, так что помимо привычных туристических достопримечательностей в гиде всегда можно найти места, известные только самим жителям, - отмечают составители. - Как и многие сибирские города, Омск находится в поисках собственной идентичности, которую с переменным успехом пытаются разглядеть в культуре, спорте, промышленности и образовании. Многие стремятся уехать отсюда настолько отчаянно, что даже возник локальный мем "Не пытайся покинуть Омск". Однако в последнее время все больше людей пытаются думать и действовать вопреки этой парадигме: осмыслять город не только как стартовую площадку, но и как место для дальнейшей долгой и счастливой жизни, делать что-нибудь хорошее, полезное или просто красивое именно здесь - пускай и не благодаря, а вопреки всем условиям. Именно эту тенденцию хочется назвать главной чертой современного Омска.

Маршрут "24 часа в Омске" проложен по центральной части городе. Для туриста, оказавшегося здесь всего на день, логично прогуляться именно по главным улицам. При этом акцент сделан не на растиражированные достопримечательности, а места, которые придают мегаполису новые смыслы. В гиде нет музея им. Врубеля или Драмтеатра, зато есть районы улиц Труда и Серова, которые транслируют городские легенды и отражают различные архитектурные стили застройки разных лет. Также путеводитель знакомит приезжих с уютными дворами, деревянной синагогой, галереями, Городским музеем "Искусство Омска", магазином локальных товаров и др. Скриншоты app.makersofsiberia.com/omsk24 Летом в Explore Siberia вышел большой путеводитель по Омску и самым интересным местам области. Туда вошли около 40 локаций, в том числе нетуристических, но весьма любопытных. Наряду с креативными пространствами и кафе здесь отражены природные достопримечательности и локации, известные только самим жителям. К примере в Омске гид настоятельно рекомендует посетить Летовские места и дом-мастерская сибирского художника Дамира Муратова. Редакция "Омск Здесь" также любит открывать своим читателям неожиданные локации. Мы составили целый сборник маршрутов , с помощью которых можно узнать кое-что из прошлой жизни Омска. Даже исхоженный вдоль и поперёк центр вас может удивить, если свернуть с привычного маршрута.