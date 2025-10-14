Туризм без возраста: в Хабаровске прошла первая неделя путешествий для поколения 60+

В Хабаровске впервые организовали специальную неделю туризма для жителей края в возрасте «60+». Главной задачей проекта стала презентация привлекательных и доступных вариантов путешествий по региону для пенсионеров.

В рамках проекта его участники смогли ближе познакомиться с природными и культурными достопримечательностями Хабаровского края. В программу вошли поездка на озеро Амут, экскурсии в Театр юного зрителя, зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева, различные музеи и этнический центр. А те удаленные места, куда сложно добраться даже опытным туристам, им показали в формате документального кино в визит-центре «Утёс».

Пилотная программа объединила 225 человек из разных районов региона. По мнению организаторов, такой проект — важный шаг в развитии комфортного и доступного туризма для старшего поколения, позволяющий им открыть для себя новые возможности для активного отдыха.

