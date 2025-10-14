Туризм в России: новый законопроект для роста въездного потока

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который законодательно закрепляет особенности формирования туристского продукта. Инициатива направлена на поддержку въездного туризма, предоставление туроператорам налоговых преференций и повышение качества услуг для иностранных гостей.

© runews24.ru

Государственная Дума РФ в конце сентября приняла в первом чтении законопроект, который вносит поправки в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в РФ». Документ вводит четкое законодательное определение состава туристского продукта, что, по мнению властей, упорядочит деятельность туроператоров и создаст единые условия для рынка.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, законопроект будет способствовать развитию въездного туризма в России. Ключевой мерой поддержки является освобождение от НДС, которое станет доступнее для большего числа туроператоров. Это не только стимулирует малый и средний бизнес, но и повысит конкуренцию, что в конечном счете положительно скажется на качестве обслуживания туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее писали, что с 15 сентября 2025 года россияне смогут посещать Китай без виз, используя обычный загранпаспорт. Кроме того, смена часовых поясов может омрачить долгожданный отпуск или командировку.