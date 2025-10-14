Интерес к еде становится драйвером туризма в Черноземье

Фестиваль "ГастроБренд.Тамбов" начался в городе 1 октября. В течение месяца 50 кафе и ресторанов Тамбова и Мичуринска будут предлагать гостям специальное меню, созданное на основе локальных продуктов. Тамбовский окорок, картошка и мед, мичуринские яблоки - из простых ингредиентов шеф-повара придумали оригинальные блюда, чтобы привлечь не только местных гурманов, но и приезжих.

Похожим образом в прошлом году пытались раскачать спрос в столице Черноземья - проводя фестивали завтраков, сырников и блюд условной "кухни петровского времени" под маркой "Воронеж - родина Нового года".

Для Тамбовщины это первый гастрофестиваль такого формата. Его организует региональный Центр развития креативных индустрий при поддержке правительства области. В заведениях-участниках появились брендированные наклейки на дверях и вкладыши в меню, а те из клиентов, кто отметится в наибольшем количестве точек, получат призы от партнеров. Одни рестораны использовали для проекта блюда, которые уже были в линейке, другие - ввели экспериментальные деликатесы. Посетителям предлагают, например, картофельный крем-суп с окороком и гренками из бородинского хлеба и руллады из кабачков с начинкой из окорока, "тамбовскую" корейку с картофельным гратеном и медальоны из окорока с яблочно-медовым соусом, картофельные ньокки с окороком и пармезаном… На десерт приготовят крамбл с мичуринскими яблоками и местным медом или шарлотку с ванильным соусом.

В дальнейшем заведения с гастрономическими изысками нанесут на "Гастрономическую карту" Тамбовщины.

По мнению экспертов, сами по себе подобные акции могут и не дать сиюминутного экономического эффекта для каждого из участников. Но улучшить узнаваемость и имидж - помогут. Точно так же работают и фестивали с гастрономической программой - в Черноземье их немало. В событийном календаре Тамбовской области - "Вишневарово" в Уварове (в сезон сбора вишни) и "Кукарекино" в Сатинке (недалеко от старейшей в регионе птицефабрики яичного направления), "Пичаевская тыква"… На эти и другие, не связанные с едой, мероприятия приезжают для ярмарочной торговли и производители локальных продуктов, которые уже известны за пределами области. Среди них, например, премиальный bean-to-bar шоколад MaRussia, который производят в Тамбове уже 12 лет. Он получил признание в России (продается в 40 регионах через кофейни и фермерские магазины, а также через интернет) и за рубежом, но культура потребления лакомства пока только формируется. Поэтому стенды с продукцией можно увидеть как на профильных мероприятиях, где собираются настоящие ценители ремесленного шоколада, так и на фестивалях в районах области.

- Это возможность расширить клиентскую базу и познакомить больше людей с самим явлением bean-to-bar ("от боба до плитки"). Нужно развить культуру потребления, чтобы человек понимал, что 550-600 рублей за 50 граммов настоящего шоколада - это не дорого, - пояснила "РГ" основатель бренда Мария Майская. - Мы специально сделали "тамбовскую" линейку - плитки с добавлением местных продуктов. Там есть шоколад с картошкой и жареным луком, медом и цветочной пыльцой, с мичуринскими яблоками. Есть "рахманиновский" шоколад, поскольку у нас находится знаменитое имение Ивановка, где работал композитор. Есть шоколад "Тамбовская казначейша"… Естественно, в сельские районы мы не возим премиальную линейку, там уместнее леденцы ручной работы.

Для самой предпринимательницы эталоном остается чистый шоколад из ароматических бобов. Это высший пилотаж в плане и производства, и потребления. Но на него в структуре продаж компании сегодня приходится около 30 процентов. А большинство людей интересуется неожиданными вкусами и хочет попробовать шоколад с шишкой, креветкой, перцем, лепестками розы… И желательно - по цене промышленного продукта, что по определению невозможно. Для продвижения bean-to-bar последние пять лет с подачи Марии на тамбовском фестивале "Модерн" собирается "Шоколадный дворик" с продукцией шоколатье со всей страны. А в цеху MaRussia на улице Пролетарской по запросам туроператоров проводят экскурсии с дегустацией.

Иногда группы или отдельные гости заглядывают в расположенную по соседству семейную маслодельню "Власово". Ее основатель Андрей Власов охотно рассказывает о холодном отжиме и полезных свойствах масел, сделанных из разных семян - горчицы, амаранта, расторопши, черного тмина, льна, конопли, шритийской тыквы…

- Конечно, для нас это элемент рекламы, ведь в продаже такого продукта очень многое строится на индивидуальном контакте. Ты узнал новую информацию из первых уст, увидел своими глазами процесс производства, убедился, что все без обмана, попробовал разные масла и купил то, которое понравилось. Пока не так много людей знает, на что влияет технология отжима, и не понимает, почему масла так различаются по цене, надо вести просветительскую работу, - пояснил бизнесмен.

Сам он выходец из строительного бизнеса. Возводил сахарные заводы. Увлекался историей, слышал, что амарант очень полезен. И однажды таксист рассказал ему, что делает амарантовое масло. Андрей заказал у него одну бутылочку, потом вторую… Понял, что готов потреблять больше, а стоимость продукта выходила очень высокой. Задумался о покупке личного станка. Разобрался в вариантах оборудования, чтобы не испортить сырье нагреванием. Холодный отжим происходит медленно, за три часа станок может изготовить менее литра льняного масла и всего 250 миллилитров масла из тмина. От изготовления продукта для себя до мастерской был один шаг - правда, очень широкий, так как Власов купил сразу много станков, которые простаивали из-за слабого спроса.

- Некоторые думают, что сейчас я очень много зарабатываю. Вовсе нет. Стройка намного маржинальнее, там гораздо выше доходы. С маслодельней роллс-ройс не купишь. Но меня к этому бизнесу, наверное, зов предков привел… Продукт не массовый, и людям не всегда понятный. Стою иной раз на ярмарке и удивляюсь, как там продают, например, сок манго по 300 рублей за литр. А нам приходится объяснять, почему маленькая бутылочка стоит дороже, чем вдвое большая в магазине, - добавил Власов.

Совершить гастрономические открытия можно и в соседней Липецкой области. Маршрутов с посещением сыроварен, пекарен и кафе с блюдами локальной кухни у турагентств немало. Часто в программу включают кофейный завод Stille de Vita - липецкого зерна там, понятное дело, нет, но посмотреть на процесс обжарки многим интересно. За два с половиной года на предприятии приняли 20 тысяч туристов. Иногда экскурсии проводит лично директор - Елена Затонская. Поступают запросы даже на свадебные мероприятия - молодоженов привлекает промышленный фон.