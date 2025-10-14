Древние крепости и монастыри: почему туристы выбирают Псковскую область

С каждым годом поток туристов в Псковскую область растет на 15–17 %. Гостей привлекают не только достопримечательности региона, но и возможность хорошо отдохнуть и насладиться природными красотами местности. О старых, новых и будущих точках притяжения, где можно отлично провести время, а также узнать много интересного об истории края, читайте в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Что посетить в Псковской области

В 2025 году туристов привлекали следующие локации:

Псков и Кремль;

Пушкинский музей-заповедник;

Изборская крепость;

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь;

Пушкинские Горы (могила поэта Александра Пушкина и Святогорский монастырь).

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» «ФедералПресс» сообщили, что туристы выбирают экскурсионные программы по региону, а также размещение в отелях без экскурсий, чтобы самостоятельно изучить город, и оздоровительные туры в санатории области. Между тем, по данным организации, в сравнении с прошлым годом цены на экскурсионные туры в Псковскую область выросли на 10–15 %. Трехдневные программы стоят от 33,4 тысячи рублей на двоих. Отели в Пскове предлагают размещение от 2,3 тысячи рублей с завтраками в сутки на одного.

Власти региона отметили, что гости не только изучают Псковскую область, но и полюбили здесь отдыхать и активно проводить время. Среди точек притяжения оказались:

парк активного отдыха и круглогодичный курорт «Мальская долина» в Печорском округе;

глэмпинг «Велино» в Гдовском округе, где при господдержке предприниматели построили модульные отели, пляж, кафе и территория постепенно превращается в небольшой всесезонный курорт;

база отдыха «Лукоморье» в Печорском округе. Место тоже прошло модернизацию с помощью господдержки: обновлена пляжная линия и обустроены новые номера. Кроме того, там стали проводиться семейные фестивали и вечерние анимации. Это способствовало привлечению туристов на объект;

санатории «Голубые озера» 3* и «Хилово» 3*, предлагающие бальнеологические процедуры, грязелечение, также пользуются спросом, добавил нацоператор «Алеан».

Какие проекты для туристов появятся в Псковской области

Проект «Рождество начинается здесь».

В 2025 году в регионе положено начало реализации проекта «Рождество начинается здесь». Новая инициатива должна изменить визуальный образ Пскова, создать новое туристическое направление и площадки для событийного туризма, поддержать местных производителей, соединить усилия власти и бизнеса, а также вовлечь горожан и гостей в православные рождественские традиции. Проект предполагает не только проведение мероприятий, но и создание рождественской праздничной атмосферы в городе.

Маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти».

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Петербурга, Псковской и Ленинградской областями сформирован межрегиональный туристский маршрут, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина с названием «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», продолжительность которого составляет пять дней. Пилотная поездка назначена на 29 октября и рассчитана на пять полных дней; в Псковской области, в «Михайловском» гости окажутся в четвертый из них.

Новые места для размещения туристов

В 2025 году свои двери открыл 5-звездный гостиничный комплекс «Квартал Мейера». Это историческое пространство в центре Пскова, объединяющее отель, гостевой дом, ресторан, банный комплекс и площадку для мероприятий. В рамках создания единого многофункционального туристического комплекса сохранены два объекта культурного наследия федерального значения: «Здание канатной фабрики» начала XX века и «Дом Трубинских I».

В помещениях располагается отель «Генрих» на 55 номеров с видом на Кремль и старинные кварталы Пскова и террасами. Здесь же находится гостевой дом «Усадьба Трубинских», состоящий из 12 уникальных номеров.

В настоящее время в Пскове возводятся еще два крупных объекта:

гостиница сети Cosmos Hotel Group категории 3* на 120 номеров;

гостиница 4* в бывшем главном корпусе Псковской ТЭЦ на 155 номеров с общественными пространствами.

В 2025 году заключены инвестиционные соглашения на строительство гостиничных комплексов в Гдовском и Бежаницком муниципальных округах и апарт-отеля в Печорах.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Псковской области с субсидированием из федерального бюджета в 2025–2027 годах будет реализовано четыре проекта по строительству модульных отелей, предусматривающих возведение 128 гостиничных номеров.