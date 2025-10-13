В Дагестане аттестовали сотни гидов

В Дагестане обязательную аттестацию прошли 265 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Все они внесены в Единый федеральный реестр, сообщает пресс-служба министерства туризма и художественных промыслов РД.

© «Это Кавказ»

«На сегодняшний день в федеральный реестр внесены сведения о 265 экскурсоводах и гидах-переводчиках, в том числе об одном специалисте с навыками сурдоперевода», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что созданная в Дагестане аттестационная комиссия для экскурсоводов работает успешно. Также в регионе аттестовали 48 специалистов по горным и пешеходным направлениям.

В министерстве уточнили, что благодаря сертифицированным специалистам в республике повысилось качество и безопасность турмаршрутов. Это подтверждают рост турпотока и уменьшение числа происшествий.

Ранее сообщалось, что Дагестан стал одним из выгодных направлений для отдыха компанией от трех и более человек на Новый год. Средняя стоимость за одну ночь в апартаментах упала на 14,4%.