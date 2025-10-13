Стало известно, сколько посетило туристов Ставрополье с начала 2025 года

За 9 месяцев 2025 года в Ставропольском крае побывало свыше 6,1 миллиона туристов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

© ТАСС

«За 9 месяцев этого года Ставрополье посетили более 6 млн 150 тысяч туристов. Это рекорд для нашего края и показатель устойчивого интереса к региону. Ставрополье подтверждает статус одного из ведущих туристических центров России», — отметил он.

Постоянными гостями Ставрополья в этом году стали путешественники из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края и Ростовской области.

По словам Владимирова, для реализации туристического потенциала ведется работа с инвесторами над развитием курортов края и увеличением номерного фонда.

Также на Ставрополье реализуют план по модернизации инфраструктуры. Для этого используются как краевые ресурсы, так и помощь федерального центра, а также инвестиций.

Ранее министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов сообщил, что туристический поток на Ставрополье по итогам года увеличится на 6%.