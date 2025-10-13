Стало известно, какой регион Арктики переживает туристический бум

Мурманская область демонстрирует уверенный рост туристической привлекательности. По итогам первых восьми месяцев 2025 года регион принял 464 тысячи путешественников, что на 10 % превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

© РИА Новости

«Каждый третий турист, который приезжает в Арктику, выбирает именно Мурманскую область», – уточнили представители власти в рамках оперативного совещания в региональном правительстве.

Власти готовятся к предстоящему зимнему сезону, который традиционно является «высоким» для Заполярья. Значительно расширена зимняя авиапрограмма. Комплексный подход к транспортной доступности позволяет региону рассчитывать на продолжение положительной динамики и установление нового рекорда по итогам 2025 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что высокий спрос, который уже стал традиционным, ожидается зимой на экскурсионные программы по Карелии и Мурманской области.