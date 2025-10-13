Как спасали туристов, застрявших в горах в Сочи

В Краснодарском крае спасли группу туристов с детьми, застрявшую в горах без снаряжения из-за подъема уровня реки. У нескольких человек случилось переохлаждение. Как спасали путешественников, по какому маршруту они шли и безопасно ли по нему ходить осенью, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Как туристы застряли в горах

Восемь туристов отправились в поход по горам Краснодарского края 7 октября. С ними были двое детей 10 и 13 лет. Перед этим группа официально зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

Поход организовывал горно-туристический центр «Газпром». Длина маршрута составляла 75 километров, а путь лежал через пихтовую поляну, небольшой лагерь у подножия ледника Холодный и метеостанцию «Джуга». В какой-то момент туристам предстояло подняться на высоту 3,5 тысячи метров. Ближайшим крупным населенным пунктом оказалась Красная поляна в Сочи.

Тур должен был продлиться до 12 октября. Но в назначенный день путешественники так и не вернулись домой. Как оказалось, они добрались до реки Уруштен, которая находится примерно в 3,5 километра от метеостанции. Туристы переправили спальники и другое снаряжение через реку на лошадях, но когда готовились сами отправляться на противоположный берег, уровень воды в реке резко поднялся из-за дождей, и путешественники оказались отрезаны от маршрута.

Организаторы похода решили, что переправлять людей через Уруштен в таких условиях будет опасно. Им пришлось сооружать лагерь из досок и звать на помощь спасателей.

У двух туристов случилось переохлаждение

В МЧС получили сообщение от застрявших в горах туристах 12 октября. Тогда же за потерпевшими отправили спасательный вертолет.

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях — были дождь и сильный ветер. Утром 13 октября сотрудники МЧС наконец добрались до путешественников. Как отмечал Shot, что к тому моменту несколько туристов успели получить переохлаждение. Потерпевших доставили на вертолете в больницу, где их осмотрели врачи. Госпитализация никому не потребовалась.

— Туристскую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние путешественников удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются, — рассказали в МЧС России.

Когда лучше ходить по таким горным маршрутам

Походы через горные реки в плохих погодных условиях могут быть опасны, потому что уровень воды поднимается моментально. Об этом «Вечерней Москве» рассказал исполнительный директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский.

— Горные реки имеют свойство «раздуваться» моментально, буквально за несколько минут. Я участвовал в спасательных операциях, и у нас однажды за полчаса уровень воды в реке поднялся на два метра. Это общая история для всех горных рек. Поэтому при организации таких походов нужно учитывать конкретные погодные условия, в частности, возможные дожди, — объяснил он.

В свою очередь кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор по подготовке горных спасателей Денис Киселев отметил, что подобные маршруты могут вызвать трудности у неподготовленных туристов, особенно в межсезонье, когда случаются дожди и половодья.

— Сейчас как раз межсезонье, когда даже на юг страны приходят холода. Если на побережье пока что достаточно тепло, то в горах уже вполне может выпадать снег и лить обильные дожди. А в последнее время климат вообще выдает такие резкие перепады, с которыми неподготовленные люди могут абсолютно не справиться, — рассуждает Киселев в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Он рекомендовал отправляться в сложные и длительные походы по горам и рекам в летний период, когда погодные условия наиболее благоприятные и предсказуемые. А в настоящее время лучше выбирать маршруты, проходящие недалеко от «цивилизации».

— Есть специальная градация по уровню сложности для таких маршрутов. Маршрут, который выбрали туристы в Краснодарском крае, вполне можно назвать экстремальным с учетом его протяженности и других условий. Но если выбирать что-то более простое, то рядом с курортами обычно много пешеходных троп, пролегающие через довольно живописные места, но при этом не находящиеся очень далеко от населенных пунктов, — заключил Киселев.

Загадочные исчезновения туристов

Любой вид туризма может нести опасность для жизни. Например, в Красноярском крае третью неделю ищут семью Ирины и Сергея Усольцевых, которые еще 28 сентября отправились в поход вместе с пятилетней дочерью. Ранее семья не раз ходила в горы, а глава семейства был опытным туристом.

Семья планировала добраться до горы Буратинка, а по пути сделать привал и переночевать в небольшом лесном домике. Идти нужно было через тайгу. Но на следующий день глава семейства так и не вышел на работу, а его жена перестала отвечать на телефонные звонки. Знакомые заявили в полицию о пропаже Усольцевых. Тогда же начались поиски.

В течение двух недель спасатели нашли детские следы на снегу и остатки от костра, а также зафиксировали сигнал телефона Сергея в семи километрах от поселка Кутурчин — из этого населенного пункта семья и начинала свой путь. Но с тех пор Усольцевых все равно не нашли. Предположительно, они могли упасть в ущелье между горами, заблудиться или стать жертвами медведей, которые водятся в той местности.

Похожий случай произошел на Алтае, где возле «домика молочника» на перевале Орой регулярно пропадают туристы — в этом месте они часто делают привалы. Очередной такой случай произошел 18 августа, когда загадочно исчез 72-летний пенсионер. За четыре дня спасатели прочесали десятки километров, но не нашли мужчину. Перевал Орой считается одним из самых опасных туристических маршрутов.

В июне группа туристов пропала в Пакистане. 29-летняя Хаджру Захид и 25-летняя Халеема приехали в район Нант-Гуинант со своими друзьями из Честерского университета. В этом районе они отправились отдохнуть к водоему с водопадом рядом с горной тропой Уоткинса. Спустя время были вызваны спасатели, которые обнаружили тело одной из сестер на берегу, а второе плавало в водоеме. Расследование произошедшего продолжается.