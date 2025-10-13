Эльбрус или Грозный Сити? Туристы выбрали дизайн новой 500-рублевки

Голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры вызвало нешуточные страсти. Оно должно было продлиться до 15 октября, но из-за выявленных накруток голосов было прекращено Центробанком досрочно. Теперь выбрать изображение на банкноте – гору Эльбрус или Грозный Сити – можно будет, только предварительно авторизовавшись на Госуслугах.

Изображение на купюре – это не просто картинка, а еще и туристический символ представленного региона России, его негласная «реклама». Его появление на банкноте может сильно повлиять на дальнейшее развитие туристического бренда, его продвижение.

Редакция TourDom.ru решила не дожидаться результатов повторного голосования ЦБ и провести свое – в тг-канале «Крыша ТурДома». На вопрос «Что должно быть изображено на новой 500-рублевой купюре» менее чем за час ответили более 1,3 тыс. наших подписчиков. С огромным перевесом предпочтения отдали Эльбрусу – 63%. За Грозный Сити – лишь 3%, и столько же респондентов считают выбор непринципиальным:

«Обе картинки ассоциируются с Кавказом». 12% считают, что нужно предложить на новой купюре варианты изображения другого российского региона, а не Кавказа: «чтобы никому из участников предыдущего голосования не было обидно».

А 13% и вовсе не придают значения дизайну наличных денег, ведь сейчас в ходу в основном платежи банковскими картами.

В обсуждении темы некоторые наши подписчики недоумевают: зачем вообще менять дизайн 500-рублевок, чем не устраивает нынешнее изображение Соловецких островов? К тому же выпуск новых банкнот связан с затратами, так ли уж это необходимо с учетом не самой простой ситуации в экономике. Один из комментаторов, по всей видимости из числа турагентов, призывает финансовые власти вместо того, чтобы устраивать конкурсы по поводу внешнего вида наличных денег, «не повышать НДС и налоги для ипэшников».