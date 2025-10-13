ИИ-помощник для туриста: как искусственный интеллект меняет планирование путешествий

Искусственный интеллект активно проникает в туристическую отрасль, кардинально меняя подход к планированию поездок. Современные алгоритмы создают индивидуальные маршруты, учитывая интересы, физическую подготовку и бюджет путешественника.

Как сообщает «Парламентская газета», искусственный интеллект становится ключевым элементом в сфере туризма, предлагая инновационные сервисы для планирования путешествий. Специальные системы на основе ИИ анализируют огромные массивы данных, чтобы подобрать для пользователя оптимальный маршрут, идеально соответствующий его запросам.

