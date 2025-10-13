Кинотуризм в России: где любят отдыхать фанаты отечественных фильмов

Аналитики сервиса для путешествий «Туту» провели опрос среди россиян, чтобы определить, какие города чаще всего выбираются для кинотуризма. Оказалось, что самыми популярными направлениями для кинотуризма являются Москва, Санкт-Петербург и Крым. В Москве любители кино стремятся посетить места съемок фильма «Москва слезам не верит», а в Санкт-Петербурге – локации, связанные с драмой Алексея Балабанова «Брат».

© РИА Новости

Как передает РИАМО, Москва лидирует в списке кинотуристических направлений: 14 % респондентов выбрали столицу как наиболее предпочтительное место для посещения. В городе проводятся экскурсии по местам съемок известных фильмов и сериалов, таких как «Москва слезам не верит», «Мастер и Маргарита», «Место встречи изменить нельзя», «Кухня» и «Универ».

Второе место занимает Санкт-Петербург (13 %), который привлекает поклонников фильма «Брат» и сериалов «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Третье место по популярности занимает Крым (11 %), где можно увидеть места съемок таких фильмов, как «Кавказская пленница» и других советских кинолент.

В Сочи туристы отправляются за возможностью увидеть локации, где снимались «Бриллиантовая рука» и современный фильм «Чебурашка» (2023). В Ростов Великий приезжают ради комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Пермь интересна фанатам сериала «Реальные пацаны», фильма «Сердце Пармы» и серии картин о приключениях школьника Ивана Семенова.

Также россияне отправляются в Карелию, чтобы увидеть места съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Любовь и голуби»; в Геленджик, где можно увидеть декорации сериала «Грозовые ворота»; в Астраханскую область – побывать на местах съемок исторической картины «Орда»; а также в Териберку, которая привлекает поклонников социальной драмы «Левиафан».

Стоит отметить, что Эрмитаж, Русский музей и Петропавловская крепость остаются самыми популярными у российских туристов локациями Санкт-Петербурга. Однако в последнее время гостей привлекают и новые локации, такие как «Лахта Центр» и Севкабель порт.