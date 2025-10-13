Крым намерен стать круглогодичным курортом

Крым активно развивается как всероссийская здравница с круглогодичным турпотоком. Для этого в регионе реализуют сотни инвестиционных проектов и делают ставку на оздоровительный туризм в межсезонье.

© runews24.ru

Власти Крыма ставят стратегическую задачу превратить полуостров в курорт, работающий 12 месяцев в году. Как сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, для создания круглогодичного турпотока в регионе реализуются сотни инфраструктурных проектов.

Ключевую роль в продлении курортного сезона должен сыграть предстоящий форум «Турист Экспо Крым 2025». Мероприятие не только подведет итоги летнего сезона, но и даст старт продажам туров на зимний и весенний периоды, что увеличит загрузку гостиниц и санаториев.

Особый акцент делается на развитии санаторно-курортного лечения. Министр подчеркнул, что межсезонье — идеальное время для оздоровления, и призвал обратить внимание на уникальные медицинские возможности крымских санаториев, специализирующихся на лечении широкого спектра заболеваний.

Инфраструктурное развитие продолжается полным ходом: обновляется номерной фонд, модернизируется материально-техническая база. На сегодня в Крыму работают 91 санаторно-курортное учреждение и свыше 600 аттестованных экскурсоводов. Всего же в туристической сфере реализуется более 240 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 320 миллиардов рублей.

Ранее писали, что российских туристов не пускают в Южную Корею прямо в аэропорту Сеула. Кроме того, запуск регулярного прямого авиасообщения между Россией и Королевством знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений.