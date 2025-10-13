Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха в одиночку

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» рассказали о самых популярных направлениях для отдыха в одиночку в октябре 2025 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики назвали Москву и Сочи наиболее востребованными городами для одиночного отдыха, в среднем туристы проводят там три и пять дней отпуска. Стоимость ночи в столице начинается от 3,4 тысячи рублей, а сутки на курорте обойдутся путешественнику от 2,3 тысячи.

В топ-10 городов также попали Санкт-Петербург, Ялта, Краснодар, Казань, Севастополь, Калининград, Анапа и Кисловодск. Дольше всего, семь дней, россияне отдыхают на курортах Крыма: в Ялте и Севастополе.

Ранее россиянам назвали самые популярные города для трехдневного отпуска в октябре. Наиболее востребованным для короткого отпуска стал город Казань.