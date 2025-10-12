Туристы едут в Карелию, чтобы порыбачить с вертолетов

В 2025 году в России отмечается рост интереса к хели-фишингу (рыбалке с вертолета) – спрос увеличился более чем на 40%., Цена подобного развлечения стартует с 300 000 рублей за одного человека, информирует telegram-канал Mash.

Сообщается, что лидирующие позиции по организации таких туров занимают Карелия, Алтай и Камчатка. В местных водоемах рыбаки могут ловить форель, семгу, горбушу, хариуса, кумжу, щуку, окуня и сига.

В среднем, длительность вертолетных рыболовных приключений составляет 4-5 дней, и нередко участники такой рыбной ловли отправляются на отдых целыми семьями. Общая стоимость тура для группы может достигать 1 миллиона рублей.

