В Госдуме предложили сделать скидки на билеты для студентов

В Госдуме предложили ввести в России единую транспортную карту для студентов, которая позволяла бы им по льготным тарифам приобретать авиа- и железнодорожные билеты. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Нужны единые скидки и на авиабилеты – сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты – одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране», – сказал Миронов агентству ТАСС.

Он добавил, что студенты должны иметь право ездить со скидками в плацкартных вагонах, сейчас льготы действуют только в купе.

И вообще, по мнению депутата, у студентов должны быть единые льготы на проезд в городском, пригородном транспорте по всей стране:

«Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей. Она должна предусматривать скидку на проезд в общественном транспорте не менее 50%».

Предложение, которое намерены в скором времени внести в правительство, красивое, но спорное. Нужно понимать, что авиакомпаниям для предоставления скидок придется каким-то образом компенсировать выпадающие доходы. В условиях стремительно растущих издержек авиаперевозчиков – на топливо, запчасти, обслуживание самолетов – не исключено, что сделать это получится только за счет увеличения цен билетов для взрослых пассажиров.

Кроме того, в настоящее время студенты и так имеют право на приобретение авиабилетов по субсидированным тарифам. В частности, молодежь до 23 лет (а студенты чаще всего попадают в эту категорию) может дешевле улететь из Москвы в Калининград, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Якутск и другие города Дальнего Востока.

Напомним, согласно приказу Минтранса, 20 января на перелетах внутри России начали применяться скидки для детей в возрасте от 2 до 12 лет.