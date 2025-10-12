Назван самый туристический регион Татарстана

Ближайший «конкурент» — Верхнеуслонский район с Иннополисом — привлек около 6% путешественников

Зеленодольский район возглавил рейтинг самых популярных туристических направлений Татарстана, привлекая 7% всего туристического потока республики с мая по сентябрь. Об этом свидетельствуют данные исследования «МегаФона».

Ближайший «конкурент» — Верхнеуслонский район с Иннополисом — привлек около 6% путешественников. За год число гостей из других регионов страны в локациях Зеленодольского района выросло на 5%, а интернет-трафик в смартфонах приезжих увеличился на 31%.

Основной прирост туристов летом обеспечили гости из Москвы, соседних Марий Эл, Чувашии, Кировской области, а также жители Нижегородской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга. Пик посещаемости района пришелся на июль.

Примечательно, что значительно выросло число туристов из отдаленных регионов: за год поток из Амурской области увеличился на 61%, а из Забайкальского края — на 90%. Расположенный на обоих берегах Волги район также привлек иностранных туристов, среди которых чаще других летом гостили жители Беларуси, Китая и Казахстана.

Популярность Зеленодольского района обусловлена его богатым культурным и природным наследием. Среди наиболее посещаемых достопримечательностей: музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Раифский Богородицкий мужской монастырь, этнографический комплекс под открытым небом «Татар авылы» и астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта.