На горнолыжных курортах Сочи выпал первый снег

Для Сочи и федеральной территории «Сириус» продлили штормовое предупреждение на выходные: по прогнозу синоптиков, 11 и 12 октября вновь ожидают сильные дожди и град, грозы, шквалистый ветер усилится до 20–25 м/с. На море сила шторма достигнет 5 баллов. При этом в высокогорье пришла зимняя погода.

После комфортных +26 еще в начале недели сейчас на побережье в 2 раза холоднее. Туристов предупреждают об опасности разлива рек, есть риск схода селевых потоков с гор. Над морем на участке Магри – Веселое возможно появление смерчей. В пабликах вирусится видео пронесшегося над водой воздушного смерча в районе Сириуса.

В соцсетях с утра отметили, что рядом с городом-курортом наблюдали мощные облака с зарядами ливня. В то же время над Адлером и Сириусом было солнечно. На пляжах висят красные флаги, на некоторые участки берега волны выбросили деревья и мусор, попавший в море вместе с паводком после прошедших накануне дождей.

Смена погоды радует, пожалуй, только любителей горных лыж. На Красной Поляне на отметке 2200 м и в зоне «Цирк-2» сегодня все белым-бело. На Роза Пик курорта «Роза Хутор» за последние сутки навалило без малого 40 см снежного покрова. Первый снег появился на трассах «Газпром Поляны».

Ранее TourDom.ru писал, что в Абхазии надеются на продолжение бархатного сезона до конца октября, а то и середины ноября. Местные жители посоветовали туристам не обращать внимания на прогнозы синоптиков, потому что погода очень переменчива и еще порадует отдыхающих.