На пляжах Анапы снова обнаружили выбросы мазута

Мелкие фракции нефтепродуктов заметили в районе Центрального пляжа курорта, далее вдоль Пионерского проспекта и до пос. Джемете. Фото и видео появились в местных соцсетях.

© Кубань-Информ

Мазут прилипает к подошве обуви и пачкает ноги тех, кто решил прогуляться по песку босиком. Народ комментирует происходящее и выдвигает две версии: черные сгустки могло выбросить штормом или ветер «достал» их с глубины на поверхность песка.

Кроме того, отдыхающие жалуются на запах нефтепродуктов. В любом случае, народ предупреждает о неприятных последствиях прогулки по берегу курорта. Официальных комментариев нет.

Напомним, на побережье Темрюкского района, от порта Тамань до Махлаевского спуска, также зафиксировали новые выбросы жидкого мазута. Помимо загрязнения береговой линии, экологи столкнулись с пострадавшими птицами.